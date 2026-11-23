Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư FDI

Dây chuyền sản xuất mô đun camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Với lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và quỹ đất công nghiệp, Ninh Bình đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước; trong đó, có các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Đầu tháng 11/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Sợi Star Việt thực hiện Dự án Nhà máy kéo sợi, sản xuất sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt, tẩy từ vải vụn, vải tái chế tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, xã Rạng Đông với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD. Dự án do Công ty Gold Cotton Trading Co., Limited (Hong Kong, Trung Quốc) đầu tư; Công ty TNHH Sợi Star Việt được thành lập tại Việt Nam để trực tiếp triển khai dự án.

Theo ông Chu Tiểu Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sợi Star Việt, sau khi nghiên cứu, khảo sát tại một số địa phương, doanh nghiệp quyết định lựa chọn Ninh Bình để đầu tư. Với phạm vi hoạt động trải rộng qua nhiều công đoạn của ngành dệt may, Dự án Nhà máy kéo sợi, sản xuất sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt, tẩy từ vải vụn, vải tái chế được kỳ vọng nâng cao năng lực sản xuất nguyên liệu và hỗ trợ mở rộng khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đặc biệt tại các khâu sản xuất sợi, vải và hoàn thiện sản phẩm dệt.

Năm 2020, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam (Đài Loan, Trung Quốc) đưa nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Đồng Văn III vào hoạt động. Sau 6 năm, tháng 5/2026, doanh nghiệp tiếp tục khởi công nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, với tổng vốn đầu tư 600 triệu USD. Nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị tản nhiệt cho máy chủ như quạt tản nhiệt, tấm làm mát, hệ thống tản nhiệt nước và các linh kiện phụ trợ như vỏ máy chủ, bản lề, ray trượt, khớp nối nổi, đầu nối nhanh.

Ông Cheng Ching Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình, nhất là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động và tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh. Hiện, nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn III tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động; nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Kim Bảng I dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027, tạo thêm việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm 2026 đến nay, Ninh Bình thu hút được 93 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (gồm 38 dự án FDI và 55 dự án đầu tư trong nước) với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 296 triệu USD và 7.534 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 326 dự án.

Thu hút FDI có chọn lọc, hướng tới phát triển bền vững

Kiểm tra chất lượng sản phẩm linh kiện điện tử trước khi hoàn thiện ở nhà máy của Công ty TNHH MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Chuyển từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, Ninh Bình ưu tiên các dự án FDI ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, đến nay, toàn tỉnh có 20 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 1.205 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 582 dự án FDI và 623 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 11,7 tỷ USD và 143,8 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, các khu công nghiệp đã thu hút 25 dự án có quy mô vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, tiêu biểu như: Wistron Infocomm, Seoul Semiconductor Vina, AVC Technology, Honda Việt Nam, QMH Computer, Hyundai Thành Công...

Các dự án này không chỉ đóng góp nguồn vốn lớn cho phát triển công nghiệp mà còn tạo việc làm cho gần 74.800 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xét theo ngành nghề, lĩnh vực linh kiện điện tử có suất đầu tư bình quân cao nhất, đạt 306,9 tỷ đồng/ha; tiếp đến là thiết bị truyền thông với 263,64 tỷ đồng/ha, ngành giấy đạt 178,82 tỷ đồng/ha và dược phẩm đạt 172,8 tỷ đồng/ha.

Những kết quả đạt được là cơ sở để Ninh Bình tiếp tục đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, hướng tới lựa chọn các dòng vốn có chất lượng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể hóa định hướng này, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 10/11/2026 nhằm triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kế hoạch hướng tới nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn FDI trung và dài hạn có chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với công nghiệp hiện đại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao và đô thị xanh gắn với di sản.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 89-KH/TU của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với tư cách là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Đây cũng là nguồn cung cấp vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đồng thời mở rộng thị trường, tăng cường tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng trên trường quốc tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại, điều hành theo kết quả; đồng thời gắn phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khắc phục tình trạng cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Bên cạnh đó, Ninh Bình tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ các dự án chiến lược. Tỉnh cũng đổi mới định hướng thu hút FDI theo ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên; thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.