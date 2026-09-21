Cái thai giả đẩy tứ thân phụ mẫu vướng vòng lao lý!

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Khắc Hồng và trang facebook cá nhân của Nguyễn Khắc Hồng thực hiện hành vi livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Ảnh: CAPT

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng: Nguyễn Khắc Hồng (1976); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1979); Trần Thị Oanh (1983); Đặng Văn Hinh (1975); Trần Xuân Chiến (1974); Trần Thị Thảo (1978) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

6 bị can vừa bị khởi tố là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch) dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm khoảng 10 người có hành vi gây mất trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 17-9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1 Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Trong quá trình có mặt tại bệnh viện, một số người quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện. Nội dung nhóm người nói trên phát trực tiếp trên mạng xã hội đã thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, trong đó có những thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an làm rõ vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh (1999, trú xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17-9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hinh và Trần Xuân Chiến. Ảnh: CAPT

Trước đó, Ánh nói với gia đình rằng ngày 16-9 đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ thai. Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (1976, bố đẻ của Ánh) cùng người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp trên mạng xã hội và có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Sau khoảng 5 giờ xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan, đến ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng: Nguyễn Khắc Hồng (1976); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1979); Trần Thị Oanh (1983); Đặng Văn Hinh (1975); Trần Xuân Chiến (1974); Trần Thị Thảo (1978) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án có tính chất hy hữu, khi cả bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng.

Hiện, cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.