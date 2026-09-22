Cái tên nào thay thế Quang Hải trong đội hình ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Nguyễn Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026, nhưng sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội tại FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương cổ chân trái.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng khoác áo U23 Việt Nam tại nhiều giải đấu lớn, trong đó có hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Trước đó, Minh Khoa cũng đã có bước tiến tại ĐT Quốc gia. Anh có lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Minh Khoa có thể là phương án mới ở tuyến giữa

Việc Minh Khoa được triệu tập bổ sung giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một lựa chọn cho khu vực giữa sân. Tuy nhiên, tiền vệ này không nhất thiết phải được xem là người “thế chỗ” Quang Hải theo cách đơn thuần về vị trí.

Quang Hải thường đảm nhiệm vai trò kết nối, tổ chức và tạo đột biến ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Minh Khoa có những điểm mạnh riêng và có thể mang đến cách vận hành khác cho tuyến giữa.

Nguyễn Quang Hải đảm nhiệm vị trí đội trưởng ĐT Việt Nam trong nhiều giải đấu vừa qua. (Ảnh: FBNV)

Bởi vậy, bài toán của HLV Kim Sang Sik không chỉ nằm ở việc lựa chọn một cái tên thay Quang Hải, mà còn là cách ông sắp xếp lại hệ thống khi thiếu một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển.

Bên cạnh Minh Khoa, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều lựa chọn ở tuyến giữa như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô... Đây đều là những cầu thủ từng được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong thời gian qua.

Trong số này, Hoàng Đức là cái tên có nhiều kinh nghiệm và có khả năng đảm nhiệm vai trò tổ chức ở tuyến giữa. Hai Long cũng là phương án đáng chú ý nhờ khả năng di chuyển và tạo đột biến. Trong khi đó, Minh Khoa có cơ hội tận dụng đợt tập trung lần này để ghi dấu ấn rõ hơn trong màu áo ĐT Quốc gia.

Võ Hoàng Minh Khoa (thứ 3 từ trái sang). (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng mai 23/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp ĐT Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Sau đó, đội tuyển lần lượt chạm trán Thái Lan vào ngày 29/9 và Pakistan vào ngày 2/10.

Quang Hải vắng mặt chắc chắn để lại khoảng trống nhất định ở tuyến giữa ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, việc HLV Kim Sang Sik triệu tập Minh Khoa đồng thời vẫn sở hữu nhiều tiền vệ giàu kinh nghiệm mở ra khả năng đội tuyển sẽ có một cách vận hành mới thay vì tìm kiếm một bản sao của Quang Hải.

Với Minh Khoa, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là cơ hội để tiền vệ sinh năm 2001 tiếp tục khẳng định mình sau những lần được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.