Cái tên nào thay thế Đoàn Văn Hậu trong đội hình ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Adou Minh được lựa chọn thay thế Đoàn Văn Hậu?

Danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố. Trong đó, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu là một trong những điểm đáng chú ý nhất.

Theo đó, hậu vệ sinh năm 1999 không được triệu tập sau khi nhận án kỷ luật treo giò 4 trận từ VFF. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Adou Minh, trung vệ Việt kiều Pháp đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Adou Minh đã hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam từ tháng 8/2026. Cầu thủ này có thể thi đấu ở nhiều vị trí trong hàng phòng ngự, qua đó mang đến thêm phương án nhân sự cho HLV Kim Sang-sik.

Việc Adou Minh góp mặt được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Văn Hậu trong danh sách lần này. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa anh sẽ đảm nhận chính xác vị trí thi đấu của Văn Hậu trên sân. Cách sắp xếp hàng thủ vẫn phụ thuộc vào lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện.

Cao Pendant Quang Vinh trở lại, hàng thủ có thêm lựa chọn

Bên cạnh Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách 23 cầu thủ. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội trở lại đội tuyển trong bối cảnh ĐT Việt Nam thiếu vắng Văn Vĩ vì chấn thương.

Cụ thể, Cao Pendant Quang Vinh được kỳ vọng đảm nhận vị trí chạy cánh trái của Văn Vĩ. Như vậy, ở hành lang trái, HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự để điều chỉnh đội hình trong giải đấu sắp tới.

Cao Pendant Quang Vinh. (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam còn có những cái tên như Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Phan Tuấn Tài.

Danh sách lần này cho thấy HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn để sắp xếp hàng thủ, từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm đến các nhân tố mới. Việc ai được trao suất đá chính sẽ cần chờ quyết định của ban huấn luyện khi giải đấu khởi tranh.