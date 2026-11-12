Cải tạo trục giao thông ĐT613C để đẩy mạnh liên kết vùng

Tuyến ĐH13.TB, theo quy hoạch thuộc trục ĐT613C, kết nối với quốc lộ 1 tại địa phận thôn Kế Xuyên (xã Thăng Điền). Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến giao thông huyết mạch liên xã

Sở Xây dựng cho biết, tuyến ĐT613C theo quy hoạch đi qua các xã Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương (địa bàn huyện Thăng Bình cũ), Việt An (huyện Hiệp Đức cũ) với tổng chiều dài khoảng 25,5km. Điểm đầu tuyến giao nhau với ĐT619 (đường Võ Chí Công, địa phận xã Thăng Trường), điểm cuối giao nhau với tuyến ĐT614 (địa phận xã Việt An).

Đến nay, trục đường này mới chỉ có đoạn kết nối từ ĐT619 lên giáp quốc lộ 1 dài 3,73km đang thi công, thuộc Dự án thành phần 2 - Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công). Chiều dài 21,77km còn lại đi trùng một số đoạn của các tuyến ĐH13.TB, ĐH7.TB và ĐH10.TB.

Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Đoàn Thiện Ngọc Vũ cho hay, trục ĐT613C quy hoạch qua địa bàn xã trùng với một số đoạn của các tuyến ĐH13.TB, ĐH7.TB và ĐH10.TB dài hơn 7km.

Trong đó, tuyến ĐH13.ĐB bám theo kênh thủy lợi, đến khu vực cầu máng (thuộc thôn Long Hội) nhỏ hẹp, xuống cấp nặng. Nền sụt lún xuất hiện nhiều “ổ gà”, mưa xuống là đọng nước, lầy lội, ảnh hưởng đến môi trường sống, phát triển sản xuất và an toàn lưu thông.

Cư trú tại thôn Xuân Phú (xã Thăng Điền), hàng ngày anh Nguyễn Văn Quang đi trên tuyến ĐH13.TB xuống quốc lộ 1 tại thôn Kế Xuyên để vào Tam Kỳ làm việc.

Nhiều lúc đang lưu thông, anh phải dừng lại khá lâu khi gặp thời điểm có 2 ô tô đi ngược chiều, do mặt đường nhỏ và một bên là kênh thủy lợi nên một ô tô phải lùi lại tìm chỗ tránh cho xe kia qua. Trên đoạn tuyến này, nền đường bê tông xi măng tại nhiều vị trí bị vỡ, nền sụt lún mất an toàn.

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền thông tin, tuyến ĐH13.TB thuộc địa phận Thăng Điền qua 2 thôn Kế Xuyên và Xuân Phú với tổng chiều dài 3,5km, được đầu tư xây dựng từ năm 2019 với bề rộng nền đường 5m, trong đó kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng chỉ rộng 3,5m.

Nay thuộc quy hoạch của trục ĐT613C, ĐH13.TB là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân. Qua nhiều năm khai thác cũng như ảnh hưởng của thiên tai, công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện trạng tuyến ĐT613C qua xã Thăng Phú không đáp ứng nhu cầu lưu thông của phương tiện. Ảnh: CÔNG TÚ

Đầu tư nâng cấp để thúc đẩy phát triển

Theo ông Đoàn Thiện Ngọc Vũ, tuyến ĐT613C theo quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông liên vùng theo trục đông - tây, định hướng hình thành hành lang giao thông liên kết từ các xã vùng Đông của thành phố Đà Nẵng đến xã Việt An, đi qua các vị trí được quy hoạch cụm công nghiệp.

Xã Thăng Phú đã quy hoạch 3 cụm công nghiệp, gồm Lý Trường (diện tích 60ha), Long Hội (diện tích 30ha) và Bình Hội (diện tích 30ha). UBND thành phố đã cho chủ trương công bố thành lập cụm công nghiệp Lý Trường trong tháng 11/2026.

“Hiện trạng đất nằm trong quy hoạch 3 cụm công nghiệp phần lớn đang trồng keo, vì vậy thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và có thể mở rộng thêm diện tích cụm công nghiệp trong tương lai. Trục ĐT613C đi qua gần cụm công nghiệp và chỉ cách quốc lộ 1 khoảng 5km.

Tuyến đường được đầu tư mở rộng sẽ tạo thuận lợi để địa phương thu hút doanh nghiệp đến đầu tư nhà máy nhằm giải quyết việc làm cho người dân; góp phần chỉnh trang khu dân cư, mở rộng không gian phát triển về thương mại - dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương”, ông Vũ nói.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng cũng vừa có chuyến khảo sát thực tế, làm việc với các xã liên quan đến trục ĐT613C.

Chủ tịch UBND xã Đồng Dương Lê Văn Thôi cho biết, việc đầu tư xây dựng tuyến ĐT613C sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông; kết nối các trục giao thông chính như đường Võ Chí Công, quốc lộ 1, quốc lộ 14E, tương lai còn có đường cao tốc nội thị Đà Nẵng - Chu Lai.

Trục giao thông này được mở rộng sẽ tăng cường kết nối giữa các địa phương, vùng sản xuất và các khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch. Xã Đồng Dương có điều kiện thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Lâm - Bình Lãnh, các khu du lịch sinh thái hồ Đông Tiển, hồ Cao Ngạn…

Lãnh đạo các địa phương kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét đưa dự án đầu tư tuyến giao thông ĐT613C (đoạn từ quốc lộ 1 đến ĐT614) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Bởi từ hiện trạng cho thấy việc đầu tư cải tạo toàn diện tuyến đường này rất cấp bách, đồng thời hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT613C hội tụ đủ các tiêu chí ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công (thứ tự ưu tiên bố trí vốn mục tiêu; điều kiện bổ sung vốn có mục tiêu) tại Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của HĐND thành phố về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.