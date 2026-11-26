Sửa bên trong nhà: Khi nào được miễn giấy phép?

Luật Xây dựng 2025 quy định giấy phép sửa chữa, cải tạo là một loại giấy phép xây dựng riêng. Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động sửa chữa đều phải thực hiện thủ tục này.

Việc sửa chữa, cải tạo nhà ở cần căn cứ vào quy mô, nội dung thay đổi và các điều kiện theo quy định để xác định có phải xin phép hay không. Ảnh: Tuấn Đông

Theo điểm h khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025, công trình được miễn giấy phép nếu sửa chữa, cải tạo bên trong hoặc sửa chữa, cải tạo mặt ngoài nhưng không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Đồng thời, nội dung sửa chữa phải đáp ứng các điều kiện: không làm thay đổi mục đích, công năng sử dụng; không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực; bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật. Quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Điều này có nghĩa những công việc mang tính sửa chữa, bảo dưỡng thông thường có thể thuộc diện miễn giấy phép nếu không làm thay đổi những yếu tố mà pháp luật quản lý. Chẳng hạn, sửa chữa nội thất, thay thiết bị, sơn sửa hoặc cải tạo một số bộ phận bên trong nhà không tác động đến kết cấu chịu lực và công năng có thể thuộc trường hợp này.

Tuy nhiên, việc xác định một hạng mục có thực sự chỉ là sửa chữa thông thường hay đã tác động đến kết cấu, công năng của công trình cần căn cứ vào phương án thực tế. Không thể chỉ dựa vào tên gọi “sửa nhà” để xác định có phải xin phép hay không.

Những trường hợp sửa nhà có thể phải xin phép

Ranh giới quan trọng nằm ở nội dung và mức độ tác động của việc cải tạo.

Nếu việc sửa chữa làm thay đổi mục đích hoặc công năng sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực hoặc không đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, môi trường, hạ tầng kỹ thuật thì không thuộc trường hợp miễn giấy phép theo điểm h khoản 2 Điều 43.

Ví dụ, một căn nhà đang sử dụng để ở nhưng được cải tạo để chuyển sang công năng khác; hoặc quá trình cải tạo có thay đổi đáng kể đối với kết cấu chịu lực, thì chủ nhà phải xem xét thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định.

Nghị định 207/2026/NĐ-CP cũng quy định riêng về trường hợp chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ nhà ở riêng lẻ kèm sửa chữa, cải tạo. Khi đó, việc thiết kế và thi công phải phù hợp với công năng mới, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Với phần mặt ngoài, quy định cũng đặt ra giới hạn rõ hơn. Việc sửa chữa mặt ngoài chỉ thuộc trường hợp miễn giấy phép nếu không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc và đồng thời đáp ứng các điều kiện về công năng, kết cấu, phòng cháy, môi trường, hạ tầng.

Đã được miễn phép khi xây mới, sửa chữa sau này vẫn phải xét riêng

Một điểm dễ nhầm là cho rằng nếu căn nhà ban đầu được miễn giấy phép thì những lần sửa chữa về sau cũng mặc nhiên được miễn.

Luật Xây dựng 2025 không quy định như vậy. Việc miễn giấy phép được xem xét theo từng trường hợp, dựa trên nội dung xây dựng hoặc sửa chữa cụ thể.

Đối với nhà ở riêng lẻ, Luật Xây dựng 2025 cũng mở rộng diện miễn giấy phép đối với nhà dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 nếu không thuộc những khu vực mà luật loại trừ, như một số khu chức năng, khu vực phát triển đô thị, khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Nhưng điều kiện miễn giấy phép xây mới này không thể áp dụng trực tiếp cho một lần sửa chữa, cải tạo. Hai trường hợp được Luật Xây dựng quy định tại các điểm khác nhau của khoản 2 Điều 43 và có điều kiện riêng.

Do đó, nếu sau khi xây nhà, chủ sở hữu tiếp tục nâng tầng, mở rộng diện tích, thay đổi kết cấu hoặc chuyển đổi công năng, việc xác định thủ tục phải thực hiện lại theo nội dung cải tạo thực tế.

Nếu phải xin phép, thủ tục thực hiện thế nào?

Nghị định 217/2026/NĐ-CP hiện quy định điều kiện cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình. Theo đó, trường hợp sửa chữa, cải tạo giữ nguyên quy mô, chức năng hiện hữu vẫn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về cấp phép; hồ sơ thực hiện theo quy định về giấy phép sửa chữa, cải tạo.

Với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân, thẩm quyền cấp giấy phép thuộc UBND cấp xã trên địa bàn được phân cấp, trừ những trường hợp thuộc phạm vi thẩm quyền khác theo quy định. Bộ Xây dựng cũng đã hướng dẫn việc cấp phép theo Luật Xây dựng 2025 và Nghị định 217/2026/NĐ-CP.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia quy định thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ; hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định, trong đó có giấy tờ hợp pháp về đất đai và hồ sơ hiện trạng, bản vẽ liên quan đến phần công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo.

Với chủ nhà, việc quan trọng trước khi thi công là xác định chính xác hạng mục dự kiến sửa chữa có thuộc trường hợp miễn giấy phép hay không. Nếu công việc tác động đến kết cấu, công năng hoặc thuộc khu vực có yêu cầu quản lý kiến trúc, cần thực hiện thủ tục theo quy định trước khi thi công.

Miễn giấy phép nhưng vẫn chịu quản lý xây dựng

Việc miễn giấy phép không đồng nghĩa với việc chủ nhà được sửa chữa tùy ý. Luật Xây dựng 2025 đang chuyển mạnh sang cách thức quản lý đơn giản hơn đối với một số công trình, nhưng trách nhiệm về an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, hạ tầng và các yêu cầu kỹ thuật vẫn được đặt ra.

Nghị định 207/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Chủ sở hữu có trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát thi công; đồng thời phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan.

Với những trường hợp chuyển đổi công năng kèm sửa chữa, cải tạo, yêu cầu về an toàn còn được đặt ra theo công năng mới. Đây là lý do việc “không phải xin giấy phép” không đồng nghĩa với “không phải tuân thủ quy định xây dựng”.

5 trường hợp cần kiểm tra trước khi sửa nhà

Sửa bên trong: Có thể được miễn nếu không thay đổi mục đích, công năng và không ảnh hưởng kết cấu chịu lực.

Sửa mặt ngoài: Chỉ thuộc diện miễn nếu không tiếp giáp đường trong đô thị có yêu cầu quản lý kiến trúc và đáp ứng các điều kiện luật định.

Nâng tầng, mở rộng: Cần kiểm tra lại điều kiện cấp phép, không mặc nhiên được miễn vì căn nhà trước đó không phải xin phép.

Đổi công năng: Phải xem xét riêng các yêu cầu về giấy phép, kết cấu, PCCC, môi trường và công năng mới.

Mọi trường hợp: Dù được miễn giấy phép vẫn phải bảo đảm an toàn công trình, công trình lân cận và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.