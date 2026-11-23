Với công trình này, dù làm việc từ xa nhưng nhà thiết kế được giao toàn quyền chủ lựa chọn nội thất, màu sắc và các chi tiết hoàn thiện để chuyển đổi không gian nhà hàng thành nơi ở.

Sau cải tạo, ngôi nhà nép mình giữa khu vườn với nhiều tầng cây xanh. Những khóm cây lá lớn, dương xỉ và các chậu cây treo đan xen dọc theo lối đi rải sỏi. Bên ngoài nhà, một bộ bàn ghế được đặt dưới tán cây, tạo thêm không gian ăn uống, trò chuyện ngoài trời. Hệ cửa kính chia ô kết hợp với cửa chớp giúp các phòng bên trong luôn có tầm nhìn hướng ra khu vườn.

Không gian sinh hoạt chung mang sắc nâu ấm của gỗ và màu đỏ của nền gạch. Phòng khách, bàn ăn và khu vực bếp được bố trí gần nhau, dưới hệ mái dốc để lộ khung gỗ. Những chiếc ghế tựa có chân tiện, bàn ốp gạch men nhiều họa tiết, rèm vải kẻ sọc và hệ đèn mang kiểu dáng cổ điển tạo nên nét riêng cho nội thất.

Sự kết hợp giữa những chất liệu quen thuộc và đồ nội thất mang hơi hướng phương Tây được thể hiện khá rõ trong các phòng ngủ. Giường gỗ với phần đầu giường uốn cong, tủ quần áo chia ô, đèn chùm và tranh phong cảnh được phối cùng chăn, gối có bề mặt dệt nổi. Một phòng ngủ còn được bố trí sofa và bàn trà ngay cạnh hệ cửa mở ra vườn, tạo thêm góc nghỉ ngơi riêng tư.

Các phòng tắm cũng được chăm chút về màu sắc và cách phối hợp vật liệu. Gạch đỏ kết hợp với gạch men xanh có họa tiết nổi, gạch lát sàn nhiều màu và những bức tranh phong cảnh. Một số khu vực sử dụng vách gạch kính để phân chia không gian mà vẫn cho ánh sáng đi qua.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế, ý tưởng xuyên suốt quá trình cải tạo là tạo nên một không gian vừa mang nét thân thuộc của Hội An, vừa có những khác biệt riêng. Điều này được thể hiện qua cách kết hợp nền gạch đỏ, cửa chớp, khu vườn nhiệt đới với những món đồ nội thất mang dáng dấp cổ điển phương Tây.