Cải tạo hạ tầng Khu đô thị Đền Lừ: Cần giải pháp hạn chế bụi bặm, ngổn ngang

"Nắng bụi, mưa lầy lội"

Nhiều năm qua, hệ thống hạ tầng tại Khu đô thị Đền Lừ I và Đền Lừ II, Hà Nội, xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Mặt đường hư hỏng, nhiều vị trí bong tróc, đất đá trồi lên gây khó khăn cho việc đi lại. Vì vậy, khi Dự án Cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II được triển khai, đa số người dân đều đồng tình, kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để mang lại diện mạo mới cho khu đô thị.

Bụi bay mù mịt là cảnh thường thấy tại khu vực Đền Lừ I và Đền Lừ II trong những ngày gần đây. Ảnh: PV

Hiện tại, quá trình thi công lại mang lại những bất tiện, phiền hà không nhỏ đối với người dân nơi đây. Là cư dân sinh sống tại lô 5 Đền Lừ I, ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết dự án đã được triển khai khoảng 3 tháng nay nhưng quá trình thì công đã ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày thường ngày.

"Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì đường lầy lội khiến việc đi lại hết sức khó khăn cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí gia đình tôi và nhiều hộ dân đã phải lắp thêm tấm bạt ở mặt tiền nhà để ngăn bụi bặm không bay vào", ông Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Người dân đi qua khu vực thường xuyên phải đeo khẩu trang để tránh bụi. Ảnh: PV

Thường xuyên đưa con đi học tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, anh Nguyễn Thế Hoàng cho biết: Quá trình di chuyển này đang có khá nhiều bất cập. Đoạn đường trước cổng trường không chỉ thường xuyên có bụi đất đá mà việc chưa hoàn thiện trải thảm mặt đường khiến xe máy, xe đạp đi lại khó khăn khi dễ bị trượt ngã. Không chỉ vậy, hệ thống cảnh báo nguy hiểm cho người dân lúc có lúc không, có lần khi đưa con đi học tôi đã suýt đâm phải hố ga không có nắp nằm ngay giữa đường.

Vỉa hè, lòng đường trước cổng trường học nơi có mật độ giao thông cao hiện ngổn ngang. Ảnh: PV

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, người dân sống tại khu Đền Lừ II, mặc dù rất ủng hộ việc cải tạo lại đường xá đô thị cho khang trang, sạch đẹp hơn nhưng cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng đáng kể là sự thật. Mong sao đơn vị thi công làm đến đâu gọn đến đó, đồng bộ, tránh tình trạng đoạn thì thi công, đoạn thì bỏ đó mấy ngày sau mới làm.

"Bên cạnh đó, vào lúc trời nắng, đơn vị thi công cũng cần thường xuyên phun nước nhằm tránh tình trạng bụi mù khắp nơi. Đặc biệt vào giờ cao điểm tầm 7h và 16h cần bố trí việc xây dựng hợp lý nhằm tránh quãng thời gian có nhiều người di chuyển trên các con đường này", ông Vũ Ngọc Sơn hiến kế.

Hoàn thành vào cuối tháng 10-2026

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Tương Mai, Dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Trong đó gói thầu xây lắp được bắt đầu thực hiện từ tháng 5-2026 với thời gian hoàn thành là 350 ngày.

Nhiều đoạn đang trong tình trạng thi công ngắt quãng. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai Nguyễn Ngọc Chuyển, hiện dự án được yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thành xuống còn 180 ngày. Do đó, các bên thi công đang gấp rút triển khai nhằm hoàn thành dự án trước khi hết tháng 10-2026.

Nắm được các thông tin, ông Nguyễn Ngọc Chuyển cho biết, Ban Quản lý dự án phường đã liên tục kiểm tra hiện trường thi công với tần suất 5 buổi/tuần nhằm đôn đốc tiến độ, xử lý bụi bẩn, tình huống phát sinh cũng như tổ chức lại giao thông trong quá trình thi công. Phản ánh của người dân đều được Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường chuyển cho đơn vị thi công và yêu cầu khắc phục ngay.

Người dân gặp nhiều bất tiện khi di chuyển trong khu vực Đền Lừ I và Đền Lừ II. Ảnh: PV

Về phía thi công, đại diện của đơn vị này cho rằng, việc thi công các công trình đường xá thì bụi bẩn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đơn vị không vì thế mà phủ nhận trách nhiệm vì đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tăng cường thêm nhiều lượt tưới nước trong ngày để hạn chế tối đa tình trạng bụi bẩn, cũng như dọn dẹp ngay rác thải vật liệu phát sinh trong quá trình thi công.

"Chúng tôi đã thường xuyên bố trí người túc trực 24/7 ở công trường để kịp thời xử lý những phản ánh của người dân. Trong điều kiện cho phép, đoạn nào thi công cuốn chiếu được sẽ được tiến hành ngay để lập tức hoàn trả lại mặt bằng luôn khi kết thúc. Tiến độ của dự án đang được tăng tốc nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 31-10", đại diện đơn vị thi công nói.

Thiết nghĩ, quá trình thi công dự án cần kịp tiến độ nhưng cũng cần bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đời sống dân sinh là những yêu cầu cần được cơ quan chức năng chú trọng, quan tâm.