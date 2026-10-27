Cải tạo con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô

VIDEO: Cận cảnh con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô đang được thi công.

Ngõ 381 Nguyễn Khang xuống cấp nhiều năm, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Mặt đường nhỏ hẹp, chi chít "ổ voi, ổ gà" khiến ngõ 381 Nguyễn Khang được người dân ví là con ngõ "đau khổ" nhất Hà Nội.

Từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, thông với Vành đai 2,5.

Những ngày cuối tháng 8/2026, công tác phá dỡ, hạ giải công trình trong phạm vi dự án cơ bản hoàn thành. Nhìn từ trên cao, ngõ 381 Nguyễn Khang dần lộ diện với mặt cắt ngang 21,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động thi công dự án.

Hệ thống cống thoát nước đang được thi công.

Theo UBND phường Cầu Giấy, ngõ 381 Nguyễn Khang có mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.

Ông Công Sơn, người dân sinh sống ở đây nhiều năm cho biết mong mỏi dự án sớm hoàn thành, giúp mọi người đi lại thuận lợi hơn.

Sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, tạo nên trục kết nối giữa đường Vành đai 2, 2,5 và 3, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực và giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.