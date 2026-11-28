Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, bổ sung nhiều quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đáng chú ý, luật lần đầu xác định khái niệm nhà chung cư cũ là các công trình được đầu tư xây dựng từ năm 1994 trở về trước, làm căn cứ phân định cơ chế bồi thường, tái định cư.

Các khu chung cư xây dựng từ năm 1994 trở về trước sẽ áp dụng cơ chế bồi thường riêng khi cải tạo, xây dựng lại theo Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Bốn hình thức bồi thường khi cải tạo chung cư cũ

Theo quy định mới, khi chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại, chủ sở hữu được lựa chọn một trong bốn hình thức bồi thường: nhận nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, tiền hoặc quyền sử dụng đất có giá trị tương đương nhà ở phục vụ tái định cư.

Đây là điểm mới so với Luật Nhà ở năm 2023, khi chủ sở hữu chủ yếu được lựa chọn nhận nhà ở phục vụ tái định cư hoặc nhận tiền tương đương giá trị nhà tái định cư nếu không có nhu cầu nhận nhà.

Trường hợp khu đất tiếp tục được quy hoạch xây dựng chung cư, người dân có thể được bố trí tái định cư tại chỗ. Diện tích căn hộ bồi thường được xác định theo hệ số K, căn cứ diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận.

Theo cơ chế hiện hành tại Nghị định 98/2024/NĐ-CP, hệ số K đối với căn hộ tầng 1 dao động từ 1-2 lần diện tích sử dụng; căn hộ từ tầng 2 trở lên có hệ số từ 1-1,5 lần. Mức cụ thể phụ thuộc phương án bồi thường của từng dự án và quy định của địa phương.

Phương án bồi thường, tái định cư phải thể hiện rõ diện tích căn hộ được bố trí, hệ số K, giá trị căn hộ, khoản chênh lệch phải thanh toán (nếu có), kinh phí hỗ trợ di dời và thuê nhà tạm trong thời gian thực hiện dự án.

Phân biệt cơ chế bồi thường với chung cư xây sau năm 1994

Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng phân định cơ chế xử lý đối với các chung cư không thuộc nhóm xây dựng từ năm 1994 trở về trước.

Với nhóm công trình này, chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng phần diện tích đất có nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại thông qua việc đóng góp kinh phí. Khoản đóng góp được tính theo tỷ lệ diện tích sử dụng căn hộ nhân với suất đầu tư xây dựng mới một mét vuông sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ.

Trường hợp không đóng góp kinh phí, chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất và phải bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án.

Việc phân định hai nhóm chung cư giúp xác lập cơ chế bồi thường và huy động nguồn lực khác nhau khi cải tạo, xây dựng lại công trình.

Tuy nhiên, việc cải tạo, xây dựng lại vẫn phải căn cứ kết quả kiểm định chất lượng công trình, tình trạng an toàn và phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Với việc bổ sung các hình thức bồi thường, Luật Nhà ở (sửa đổi) tạo thêm phương án lựa chọn cho người dân, đồng thời đặt ra cơ sở pháp lý mới để triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ tại những đô thị lớn.