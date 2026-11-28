Cư dân được chọn 4 cách bồi thường khi phá dỡ

Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, lần đầu đưa ra khái niệm “nhà chung cư cũ”, xác định là các nhà chung cư được đầu tư xây dựng từ năm 1994 trở về trước. Đây được xem là căn cứ để phân định cơ chế bồi thường, tái định cư khi các chung cư này được cải tạo, xây dựng lại.

Điều đáng nói, nút thắt khiến các dự án cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội và nhiều đô thị lớn kéo dài nhiều năm qua như tỷ lệ đồng thuận cư dân, hệ số K, phương án bồi thường và chỗ ở tạm được Luật Nhà ở (sửa đổi) đưa ra hướng xử lý với nhiều điểm mới.

Cư dân có thêm lựa chọn về bồi thường khi chung cư cũ bị phá dỡ. Ảnh: Đình Phong.

Theo quy định mới, cư dân vẫn chọn chủ đầu tư thông qua hội nghị nhà chung cư. Nếu không chọn được, UBND cấp tỉnh giao chủ đầu tư thực hiện, thay vì để dự án treo.

Cơ chế này được kỳ vọng hạn chế tình trạng dự án kéo dài do bế tắc trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp, tạo cơ sở để cơ quan quản lý chủ động xử lý những trường hợp không đạt được đồng thuận.

Về phương án bồi thường, tái định cư, Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung nhiều lựa chọn cho chủ sở hữu khi chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại. Theo đó, người dân được lựa chọn một trong các hình thức: nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, tiền hoặc quyền sử dụng đất có giá trị tương đương nhà ở tái định cư.

Trường hợp quy hoạch tại khu đất vẫn tiếp tục xây dựng chung cư, người dân được bố trí tái định cư tại chỗ và bồi thường diện tích căn hộ theo hệ số K.

Căn cứ Nghị định 98/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, hệ số K hiện áp dụng đối với căn hộ tầng 1 dao động từ 1-2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận. Với căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số K ở mức 1-1,5 lần diện tích sử dụng.

Phương án bồi thường phải thể hiện rõ hệ số K, giá đất tính bồi thường nếu có, giá trị căn hộ tái định cư, khoản chênh lệch phải thanh toán, kinh phí hỗ trợ di dời và thuê nhà tạm.

Diện tích căn hộ tái định cư không được thấp hơn diện tích tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Trong thời gian dự án triển khai, người dân có nhu cầu tái định cư bằng nhà ở, thuê nhà hoặc quyền sử dụng đất được bố trí chỗ ở tạm thời. Cơ quan được UBND cấp tỉnh giao hoặc chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí nơi ở hoặc trả tiền để người dân tự thuê nhà.

Bổ sung hình thức hợp đồng BT trong cải tạo chung cư cũ

Đối với nhóm chung cư không được xác định là chung cư cũ, chủ sở hữu có quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất có nhà chung cư và đóng góp kinh phí xây dựng lại công trình.

Khoản đóng góp được tính dựa trên tỷ lệ diện tích sử dụng căn hộ của chủ sở hữu nhân với suất đầu tư xây dựng mới một mét vuông sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ.

Nếu không đóng góp để xây dựng lại, chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ và bàn giao đất cho Nhà nước.

Ngoài ra, Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng gắn cải tạo chung cư cũ với chỉnh trang đô thị, bổ sung hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) và giao nhiều thủ tục cho địa phương, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Việc bổ sung cơ chế huy động nguồn lực và phân cấp cho địa phương được kỳ vọng tạo thêm dư địa trong tổ chức thực hiện, giảm thời gian xử lý thủ tục, thúc đẩy các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, hành lang pháp lý mới chỉ là điều kiện cần. Để những khu chung cư cũ thực sự được thay thế bằng công trình an toàn, đồng bộ, chất lượng sống tốt hơn, quá trình triển khai vẫn cần sự minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư, phương án bồi thường thỏa đáng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

"Cải tạo chung cư cũ là vấn đề an sinh xã hội, do đó Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức quy hoạch, điều phối lợi ích và bảo đảm quyền lợi của người dân. Nguồn lực cải tạo cần được huy động từ Nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả ba bên", KTS Phạm Thanh Tùng nói.