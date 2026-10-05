Cải tạo ao, đầm đúng quy định, bảo vệ môi trường nước

Giữ đất, bùn trong khu vực cải tạo

Sau mỗi vụ nuôi, lượng bùn đất và chất thải tích tụ dưới đáy ao cần được xử lý để chuẩn bị cho vụ mới. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh nguy cơ ô nhiễm nếu đất, bùn và nước thải từ ao nuôi xả trực tiếp ra sông, rạch.

Tại xã An Trạch, các quy định về sên, vét đất, bùn khi cải tạo ao, đầm nuôi trồng thuỷ sản đang được địa phương triển khai đến từng hộ dân. Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện sên, vét phải có biện pháp thu gom, xử lý đất, bùn, chất thải và nước thải, hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.

Đối với hình thức sên, vét bằng thủ công, xáng dây, cần cuốc hoặc máy đào, đất và bùn phải được giữ trong ao, đầm, không để tràn ra sông, rạch hoặc khu vực nuôi trồng thuỷ sản khác. Trường hợp sử dụng máy khoan, máy bơm hút bùn, cơ sở nuôi phải bố trí khu chứa phù hợp, bảo đảm đủ sức chứa toàn bộ lượng đất, bùn phát sinh trong quá trình cải tạo.

Khu vực chứa bùn được bố trí, bảo đảm không để bùn thải ra sông khi sên, vét ao, vuông.

Ông Trần Văn Mỹ, Trưởng phòng Kinh tế xã An Trạch, cho biết, địa phương đã tham mưu UBND xã ban hành thông báo về thời gian và cách thức cải tạo ao, đầm. Nội dung này được phối hợp triển khai đến người dân thông qua các trưởng ấp, qua đó các hộ đăng ký thời gian, phương thức cải tạo trước khi thực hiện. Trên cơ sở đăng ký của các hộ, cán bộ xã phối hợp với ấp kiểm tra thực tế, sau đó tham mưu UBND xã lên lịch cho người dân tiến hành cải tạo.

Cán bộ phòng Kinh tế xã An Trạch kiểm tra việc sên, vét ao, vuông của hộ dân.

Một trong những yêu cầu được địa phương lưu ý là khu vực chứa đất, bùn phải có bờ bao chắc chắn, hạn chế rò rỉ và sạt lở. Bờ bao được yêu cầu có chiều rộng tối thiểu 1,5 m và chiều cao tối thiểu 1 m.

Đối với những cơ sở có diện tích lớn, việc bố trí hai khu chứa giúp đất, bùn và nước thải có thêm thời gian lắng tụ trước khi đưa nước ra môi trường. Thời gian sên, vét bằng máy khoan, máy bơm hút bùn được quy định từ ngày 15/8 đến ngày 15/10 hằng năm, trừ trường hợp thời gian được điều chỉnh và UBND xã có thông báo cụ thể.

Thời gian sên, vét bằng máy khoan, máy bơm hút bùn được quy định từ ngày 15/8 đến ngày 15/10 hằng năm.

Chủ động xử lý nước trước khi đưa ra môi trường

Tại ấp Ba Mến, việc cải tạo ao được người dân thực hiện theo hướng giữ lại đất, bùn và nước thải trong khu vực chứa trước khi xả ra môi trường.

Ông Nguyễn Văn Đông, ngụ ấp Ba Mến, xã An Trạch, cho biết gia đình luôn chú trọng khâu đắp bờ bao, giữ nước và bùn lại để lắng trước khi xả.

“Mình đắp be lại hết, khi nào nước lắng trong mới xổ ra rồi mới sên tiếp. Làm vậy vừa tốt cho mình, vừa góp phần giữ môi trường chung cho bà con xóm làng”, ông Đông chia sẻ.

Ao chứa nước, bùn được giữ lại, bảo đảm lắng trong trước khi xả ra sông, kênh, rạch.

Cũng ở ấp Ba Mến, ông Nguyễn Văn Kiệt cho rằng việc thực hiện đúng quy định không chỉ giúp gia đình thuận lợi trong sản xuất mà còn hạn chế ảnh hưởng đến những hộ nuôi xung quanh.

Theo hướng dẫn, quá trình sên, vét có thể chia thành từng đợt, mỗi đợt cách nhau từ 2-3 ngày để đất, bùn, chất thải và nước thải có thời gian lắng tụ. Sau khi hoàn thành sên, vét, khu chứa tiếp tục được giữ nước và bùn lắng từ 2-3 ngày trước khi cho nước thải ra môi trường bên ngoài.

Đối với người nuôi thuỷ sản, đây là những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng nguồn nước. Bởi trong vùng sản xuất, hệ thống sông, rạch và kênh thuỷ lợi có sự liên thông; nước từ ao này có thể trở thành nguồn nước của ao khác.

Người dân thực hiện đúng quy định trong quá trình sên, vét, cải tạo ao, vuông.

Ông Nguyễn Văn Khánh, ngụ ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch, cho rằng nếu các hộ cùng thực hiện tốt thì môi trường nguồn nước sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn. Người dân làm theo quy định của Nhà nước, phải làm bờ bao để bùn không thoát ra sông. Nếu mọi người cùng chấp hành thì nước dưới sông sẽ hạn chế bị ô nhiễm bởi nước bùn.

Nuôi trồng thuỷ sản là sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân tại An Trạch. Vì vậy, giữ môi trường nước cũng chính là giữ nền tảng cho sản xuất lâu dài.

Người dân chuẩn bị khu vực chứa bùn lắng đúng quy định.

Cải tạo ao, vuông đúng thời gian, đúng cách và đúng quy định vì thế không chỉ là bước chuẩn bị cho một vụ nuôi mới. đó còn là cách người dân chủ động bảo vệ nguồn nước, hạn chế bùn đất bồi lắng kênh, rạch, giảm nguy cơ ô nhiễm, tạo nền tảng cho nghề nuôi thuỷ sản phát triển ổn định, bền vững./.