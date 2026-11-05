Cái Nước phát huy tiềm năng từ sò huyết

Chủ động nguồn sò giống tại địa phương

Hợp tác xã Đồng Tiến hiện có 8 xã viên tham gia sản xuất, từng bước hình thành hướng phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế thuỷ sản tại địa phương.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ tư từ phải sang), cùng đoàn công tác khảo sát ao ương sò giống, tìm hiểu quy trình chăm sóc sò thương phẩm tại Hợp tác xã Đồng Tiến, sáng 4/11.

Theo quy trình sản xuất, nguồn nước sông được đưa vào ao lắng, lọc và tạo tảo tự nhiên làm thức ăn cho ấu trùng sò. Độ mặn duy trì khoảng 15-25‰ để bảo đảm điều kiện sinh trưởng, phát triển. Sò bố mẹ được tuyển chọn từ nguồn sò nuôi và sò tự nhiên tại địa phương

Sò bố mẹ được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Để kích thích sò sinh sản, hợp tác xã áp dụng phương pháp kích nhiệt bằng cách phơi nắng hoặc gây lạnh trong khoảng 45 phút.

Mỗi cá thể sò mẹ có khả năng sinh sản khoảng 600-800 ngàn ấu trùng. Ấu trùng được tiếp tục ương dưỡng trong ao khoảng 5 ngày; sử dụng tảo tự nhiên kết hợp bổ sung vitamin và khoáng chất để hỗ trợ ấu trùng sinh trưởng.

Quy trình phơi nắng sò bố mẹ để kích thích sò sinh sản.

Tỷ lệ ấu trùng phát triển thành sò cám đạt khoảng 5-6%. Tùy kích cỡ và nhu cầu thị trường, hợp tác xã cung ứng sò giống với nhiều kích cỡ khác nhau, phục vụ người nuôi thương phẩm.

Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến Lê Minh Hoàng giới thiệu với đồng chí Hồ Thanh Thuỷ về ứng dụng công nghệ, theo dõi quá trình phát triển của ấu trùng sò qua kính hiển vi.

Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến, cho biết, sản xuất sò giống đòi hỏi người nuôi phải nắm vững kỹ thuật, nhất là khâu chọn sò bố mẹ, xử lý nguồn nước và kiểm soát độ mặn. Trong quá trình ương dưỡng, phải thường xuyên theo dõi sự phát triển của ấu trùng để kịp thời điều chỉnh môi trường, bổ sung dinh dưỡng. Nếu điều kiện thuận lợi, mỗi vụ sản xuất kéo dài khoảng 1,5 tháng, mang lại nguồn thu khá.

Chi phí đầu tư và sản xuất bình quân khoảng 100 triệu đồng/vụ, lợi nhuận đạt trên 50 triệu đồng. Trong điều kiện độ mặn thuận lợi, hợp tác xã có thể sản xuất khoảng 7 vụ/năm.

Tận dụng mặt trảng vuông tôm, tăng thu nhập

Cùng với sản xuất sò giống, mô hình nuôi sò huyết thương phẩm trên mặt trảng vuông tôm quảng canh cải tiến của thành viên Hợp tác xã Đồng Tiến cũng cho thấy nhiều tiềm năng.

Với hình thức nuôi này, người dân tận dụng diện tích sản xuất sẵn có, đa dạng hoá đối tượng nuôi, chủ động nguồn thu nhập.

Đoàn công tác tỉnh tham quan mô hình nuôi sò huyết thương phẩm trong vuông tôm tại ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước.

Theo hộ nuôi cho biết, sò giống được thả nuôi với kích cỡ khoảng 500 con/kg, mật độ khoảng 100 con/m² trên mặt trảng vuông tôm. Sau 5-6 tháng, khi sò đạt kích cỡ khoảng 100 con/kg có thể thu hoạch.

Mỗi năm, người nuôi có thể sản xuất 1 vụ, năng suất bình quân đạt khoảng 3 tấn/ha. Với giá bán khoảng 80.000 đồng/kg, lợi nhuận ước đạt 40 triệu đồng/ha/năm.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, khảo sát hiệu quả mô hình nuôi sò huyết thương phẩm.

Trưởng ấp Đầm Cùng Lê Tuấn Em cho biết: "Mô hình sản xuất sò giống và nuôi sò huyết thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của người dân địa phương. Đặc biệt, việc tận dụng mặt trảng vuông tôm để nuôi sò huyết không chỉ đa dạng hoá đối tượng sản xuất mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bà con".

Sau 5-6 tháng nuôi, sò huyết đạt kích cỡ thu hoạch.

Mô hình tại Hợp tác xã Đồng Tiến cho thấy khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế thuỷ sản của địa phương.

Việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và phát huy vai trò của hợp tác xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện nhân rộng mô hình phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng và bền vững./.