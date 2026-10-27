Cãi nhau với vợ, người đàn ông ở Đà Nẵng nổ súng lên trần nhà

Ngày 27/10, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ (sinh năm 1995, trú tại phường An Khê) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Trước đó, sáng 18/10, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng, tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng, trong đó có đối tượng sử dụng vật giống súng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng và tiến hành xác minh vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định Trương Phước Vĩnh Lễ có liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi xảy ra cãi vã vào sáng cùng ngày, Lễ đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, lên đạn rồi bắn một phát lên trần nhà. Sau đó, người này cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh.

Đối tượng Trương Phước Vĩnh Lễ. Ảnh: CA.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn.

Hiện, Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.