Cãi nhau với vợ, người đàn ông có hành vi độc ác với 2 con gái

Theo đài CBC Television, vụ việc xảy ra tại phường Kawashima Matsubara, thành phố Kakamigahara, tỉnh Gifu. Nghi phạm được xác định là Miura Tomokazu (25 tuổi), làm nghề lao động thời vụ.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 25/9, vợ của Miura đã gọi điện trình báo cảnh sát về việc hai vợ chồng xảy ra cãi vã và cô bị chồng bóp mạnh vào cánh tay.

Nhận được tin báo về bạo lực gia đình, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại căn hộ. Tuy nhiên, Miura từ chối hợp tác, khóa trái cửa và cố thủ bên trong cùng hai con gái nhỏ, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài nhiều giờ.

Nhận định tình huống có thể diễn biến xấu, lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã chủ động triển khai các biện pháp an toàn, bao gồm việc bơm sẵn một tấm đệm hơi ngay dưới khu vực ban công của tòa nhà.

Đến khoảng 4h20 sáng 26/9, khi cảnh sát chuẩn bị phá cửa để khống chế nghi phạm, Miura bất ngờ đưa hai con ra ban công rồi ném cả hai xuống dưới. Nhờ rơi trúng tấm đệm hơi đã được bố trí từ trước, hai bé gái 4 tuổi và 1 tuổi may mắn thoát nạn.

Ảnh minh họa

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Miura lập tức bị cảnh sát khống chế và bắt giữ tại hiện trường với cáo buộc cố ý giết người. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm giữ quyền im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Nhà chức trách địa phương đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ gây án của người đàn ông này.