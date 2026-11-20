Trong cuộc trò chuyện tại chương trình The 30s Talk, Emily có dịp nhìn lại hành trình tình yêu nhiều thăng trầm với BigDaddy, từ những ngày đầu hẹn hò, khoảng thời gian chia tay cho đến cuộc sống gia đình hiện tại. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn chia sẻ cách cả hai giải quyết những bất đồng sau nhiều năm chung sống.

1. Emily thay đổi một thói quen khi cãi nhau: Không còn nhắn tin trách móc chồng

Emily cho biết cách cô đối diện với cơn giận đã thay đổi đáng kể trước và sau tuổi 30. Nếu như thời trẻ, mỗi khi có chuyện ấm ức, nữ ca sĩ thường hành động theo cảm xúc, lập tức cầm điện thoại nhắn tin trách móc hoặc chất vấn đối phương thì hiện tại, cô đã lựa chọn cách khác.

Thay vì liên tục gửi những tin nhắn trong lúc nóng giận, Emily chọn ngồi xuống viết nhật ký. Cô ghi lại diễn biến sự việc, tự đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến bản thân tức giận, xem xét vấn đề nằm ở đâu và tìm hướng giải quyết phù hợp.

Tại chương trình The 30s Talk, Emily có dịp nhìn lại hành trình tình yêu nhiều thăng trầm với BigDaddy.

Việc viết ra giấy giúp Emily có thời gian nhìn nhận mọi chuyện bình tĩnh hơn, thay vì để cảm xúc nhất thời chi phối lời nói. Nữ ca sĩ cũng hiểu rằng đôi khi điều quan trọng không phải là ai thắng trong một cuộc tranh cãi, mà là cả hai có thể tháo gỡ khúc mắc như thế nào.

Đặc biệt, Emily hài hước tiết lộ có những lần cô còn chưa kịp viết xong nhật ký thì BigDaddy đã chủ động bắt chuyện, nguôi giận và xuống nước làm hòa trước. Cách xử lý của nữ ca sĩ vì thế trở thành một bí quyết thú vị giúp những cuộc tranh cãi trong gia đình không bị đẩy đi quá xa.

2. Chia tay 3 năm, tái hợp nhờ lời rủ “vào TP.HCM ở ghép cho rẻ”

Ít ai biết rằng trước khi xây dựng tổ ấm bên nhau, Emily và BigDaddy từng có khoảng thời gian chia tay kéo dài khoảng 3 năm.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2011 nhưng đường ai nấy đi sau khoảng một năm rưỡi, khi BigDaddy quay trở lại Nga. Trong thời gian xa nhau, cả hai đều có những mối quan hệ riêng nhưng vẫn duy trì tình bạn, thậm chí tiếp tục gặp gỡ trong cùng hội bạn bè.

Emily từng nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết, bởi cả hai đã quá hiểu nhau sau những năm tháng bên nhau. Tuy nhiên, một cơ duyên bất ngờ đã khiến chuyện tình này có thêm cơ hội viết tiếp.

Năm 2015, khi cùng Nam tiến để phát triển sự nghiệp, BigDaddy rủ Emily vào TP.HCM thuê nhà ở ghép để tiết kiệm chi phí. Từ quãng thời gian sống chung, đồng hành trong công việc và cuộc sống, tình cảm giữa cả hai dần nảy nở trở lại.

Sau khi tái hợp, Emily và BigDaddy lần lượt đón hai con là Bảo Nguyên (năm 2016) và Bảo Uyên (năm 2017). Cặp đôi từng giữ kín chuyện gia đình trong một thời gian dài, trước khi chính thức công khai vào dịp Tết năm 2019.

3. Sau hơn 10 năm lui về hậu phương, Emily trở lại với album solo kể chuyện tình yêu

Không chỉ chia sẻ về hôn nhân, Emily còn đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc ở tuổi 37. Sau nhiều năm dành thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp của BigDaddy, nữ ca sĩ chính thức trở lại với album solo đầu tay mang tên TWINFLAME, ra mắt vào cuối tháng 10/2026.

Album gồm 8 ca khúc, được xây dựng như một cuốn nhật ký âm nhạc kể lại hành trình tình yêu của Emily và BigDaddy. Từ những rung động đầu tiên trong Lily Mùa Hè, Pick Anh, đến nỗi đau chia xa trong OSCAR, rồi sự trưởng thành và thấu hiểu qua Gì Em Cũng Biết, Như Trong Phim, dự án đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của một mối quan hệ.

Đáng chú ý, OSCAR được lấy cảm hứng từ trang nhật ký viết tay của Emily cách đây hơn 10 năm, trong giai đoạn cô và BigDaddy chia tay. Những trải nghiệm có thật được đưa vào âm nhạc khiến album mang màu sắc tự sự và gần gũi hơn.

TWINFLAME còn đánh dấu màn tái hợp của Emily với hai thành viên nhóm B.Sily trước đây là Huyền Baby và Hạnh Sino trong ca khúc Gì Em Cũng Biết. Bên cạnh đó, dự án có sự góp giọng của các nghệ sĩ trẻ như VSTRA, Tridminh và dangrangto.

Từ một chuyện tình từng có lúc tưởng chừng khép lại, Emily và BigDaddy hiện đã cùng nhau xây dựng gia đình và tiếp tục đồng hành trong âm nhạc. Những chia sẻ của Emily cho thấy sau hơn một thập kỷ bên nhau, bí quyết giữ gìn mối quan hệ đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ cách mỗi người học cách kiểm soát cảm xúc và lắng nghe đối phương.