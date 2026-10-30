Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Việt. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5/2026, trong lúc cùng ngồi nhậu, Ngô Quang Việt và ông Trần Văn Hồng (sinh năm 1963, trú tại ấp Vĩnh Thanh, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Không kiềm chế được bản thân, Việt bị cáo buộc đã dùng dao chém ông Hồng, gây thương tích tại nhiều vị trí trên cơ thể. Hậu quả, nạn nhân bị lìa ngón trỏ bàn tay phải. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Hồng là 34%.

Qua xác minh, điều tra, cơ quan Công an xác định hung khí Việt sử dụng là loại có tính sát thương cao, thuộc trường hợp được xem xét xử lý về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Việt về hai hành vi nêu trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.