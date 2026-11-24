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Theo tờ báo Wall Street Journal, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh bổ sung năng lượng tái tạo vào lưới điện của châu lục. Trong năm ngoái, sản lượng điện sản xuất từ gió và mặt trời của khối đã vượt qua sản lượng điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà hoạch định chính sách EU kỳ vọng sự chuyển dịch nhanh chóng này sẽ giúp khối giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu thô và khí đốt, đồng thời kéo giảm giá năng lượng.

Giá năng lượng ở châu Âu đã tăng mạnh khi khu vực này cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga nhằm phản ứng với cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời chuyển sang nhập khẩu nhiều khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hơn từ Mỹ. Các thiết bị từ Trung Quốc đang tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang công nghệ sạch của châu Âu, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu rơi vào tình trạng phá sản vì không cạnh tranh nổi.

THẾ MẠNH CỦA TRUNG QUỐC, THẾ KHÓ CỦA CHÂU ÂU

Hiện nay, giới chức châu Âu đang nỗ lực hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh. Đây là một phần trong cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, bên cạnh việc EU dự kiến áp hạn ngạch nhập khẩu đối với xe hybrid từ Trung Quốc nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại, đồng thời đề xuất một công cụ pháp lý mới cho phép hạn chế quyền tiếp cận thị trường trong những trường hợp đặc biệt.

EU cũng đề xuất các quy định ưu tiên sản phẩm "sản xuất tại châu Âu" trong các hợp đồng công liên quan đến tấm pin năng lượng mặt trời, turbin gió và pin, và một số chính phủ thành viên thậm chí đã bắt đầu cung cấp trợ cấp cho người tiêu dùng chọn mua các sản phẩm sản xuất trong nước. Các quy định mới về hợp đồng công này dự kiến sẽ được đàm phán trong những tháng tới.

Châu Âu không đơn độc trong nỗ lực này. Hàn Quốc gần đây đã đưa ra chính sách ưu đãi thuế cho các sản phẩm năng lượng mặt trời, năng lượng gió và pin được sản xuất trong nước. Nhật Bản - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào các sản phẩm năng lượng mặt trời từ Trung Quốc - cũng đang trợ cấp cho công nghệ pin mặt trời siêu mỏng nhằm thách thức vị thế thống trị của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện sản xuất ít nhất 80% vật liệu - thiết bị điện mặt trời và pin lithium-ion trên toàn cầu. Châu Âu có lợi thế mạnh hơn trong lĩnh vực sản xuất turbin gió, dù các công ty tại đây vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc đối với nguồn cung nam châm vĩnh cửu làm từ đất hiếm, thành phần thiết yếu trong các turbin này.

Châu Âu đang đối mặt với một bài toán đánh đổi khó khăn hơn so với Mỹ, quốc gia hiện áp thuế cao đối với thiết bị năng lượng mặt trời, xe điện và các sản phẩm công nghệ sạch khác từ Trung Quốc. Mỹ ít phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu hơn nhờ khả năng tự sản xuất dầu và khí đốt trong nước. Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Donald Trump không theo đuổi các mục tiêu khí hậu mà châu Âu đã cam kết thực hiện.

Trao đổi với Wall Street Journal, công ty lắp đặt hệ thống điện Hallabro Elektriska của Thụy Điển cho biết họ thường gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng lựa chọn các sản phẩm nội địa. Hallabro tính phí khoảng 16.000 USD cho một hệ thống điện mặt trời áp mái tiêu chuẩn, trong đó có thêm 2.000 USD nếu khách hàng chọn thiết bị từ châu Âu. Số lượng các hệ thống sử dụng tấm pin lắp ráp tại châu Âu đã sụt giảm do các sản phẩm thay thế từ Trung Quốc có giá rẻ hơn và công nghệ tiên tiến hơn.

Hallabro đạt kết quả khả quan hơn với các bộ biến tần (inverter) – thiết bị giúp chuyển đổi dòng điện do các tấm pin mặt trời tạo ra thành dòng điện có thể sử dụng được - sản xuất tại châu Âu.

Bà Emma Elheim Karlsson, CEO của Hallabro, phát biểu: “Chắc chắn có một khoảng cách giữa mong muốn ủng hộ ngành công nghiệp châu Âu và hành vi mua sắm thực tế”.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với ngành năng lượng mặt trời. Theo tập đoàn tư vấn AlixPartners, chi phí sản xuất các dòng xe điện thương hiệu Trung Quốc được sản xuất tại Trung Quốc thấp hơn khoảng 35% so với các mẫu xe hoàn toàn do châu Âu sản xuất. Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, các thiết bị điện phân sử dụng nước và điện để tạo ra hydro sản xuất tại Trung Quốc có chi phí thấp hơn một nửa so với sản xuất tại châu Âu. Tương tự, các thiết bị turbin gió từ Trung Quốc cũng có chi phí sản xuất thấp hơn từ 30-45%.

BÀI TOÁN AN NINH QUỐC GIA

Các nhà kinh tế cho rằng việc hỗ trợ các nhà sản xuất châu Âu sẽ rất tốn kém, đồng thời có thể làm chậm quá trình áp dụng các công nghệ sạch vốn cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu của EU.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, nhận định: “Nếu giá cả tăng lên, đó tất nhiên sẽ là yếu tố ngăn cản người tiêu dùng chuyển đổi từ các công nghệ phát thải carbon cao sang các công nghệ phát thải thấp hơn, chẳng hạn như xe điện hay tấm pin mặt trời. Kết quả là quá trình chuyển đổi có thể sẽ diễn ra chậm hơn”.

Tấm pin mặt trời là một trong những ví dụ điển hình nhất cho thấy sự cạnh tranh từ Trung Quốc đã đẩy lùi ngành công nghiệp tương ứng của châu Âu như thế nào. Trước đây, châu Âu từng là nhà sản xuất tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn những năm 2010 và 2020, hàng chục công ty châu Âu đã phải đóng cửa trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ có mức độ trợ cấp lớn của Chính phủ Trung Quốc, dù châu Âu đã áp thuế quan trong nhiều năm.

Ông Simone Tagliapietra, Phó giám đốc tại viện nghiên cứu Bruegel, cho rằng kinh nghiệm từ ngành năng lượng mặt trời cho thấy việc cố gắng cạnh tranh trong mọi lĩnh vực là điều không hợp lý đối với châu Âu.

“Nhiều người lấy ví dụ này để minh chứng cho sự thất bại của chính sách công nghiệp tại châu Âu”, ông Tagliapietra nhận định. Ông cho rằng dù châu Âu đã mất một số việc làm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời, việc triển khai nhanh chóng tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ đã góp phần tạo ra những cơ hội việc làm mới trong khâu lắp đặt và bảo trì, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của châu lục này.

“Tấm pin nhập khẩu từ Trung Quốc có giá thành rẻ, giúp châu Âu tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”, ông nói.

Theo ông Tagliapietra, về mặt kinh tế, châu Âu nên tập trung vào các lĩnh vực mà khu vực này vẫn còn lợi thế cạnh tranh, chẳng hạn như sản xuất cáp điện và turbin gió.

Các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia lại là một bài toán hóc búa hơn. Đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm sử dụng bộ biến tần (inverter) của Trung Quốc trong các dự án được EU cấp vốn. Khối này cũng đang cân nhắc các quy định có thể mở rộng lệnh cấm sang một số loại thiết bị kết nối lưới điện khác, ngay cả khi các dự án đó không sử dụng vốn từ EU.

Các chuyên gia cho rằng bộ biến tần tiềm ẩn rủi ro vì tin tặc có thể bị tin tặc lợi dụng để gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng bằng cách tấn công đồng loạt vào một số lượng lớn thiết bị.

Công ty Fronius, một nhà sản xuất bộ biến tần của Áo, cho biết chương trình của Chính phủ Áo cung cấp khoản hoàn tiền cho các hộ gia đình lắp đặt sản phẩm năng lượng mặt trời sản xuất tại châu Âu là một bước đi tích cực, dù tác động thực tế còn hạn chế do có quy định giới hạn ngân sách hàng năm.

“Xét về khía cạnh thương mại, chương trình này hiện chưa mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chương trình giúp nâng cao nhận thức về vấn đề đang tồn tại”, bà Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss, CEO của Fronius, nói với Wall Street Journal.

Các nhà lập pháp châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về xe điện Trung Quốc và vấn đề an ninh dữ liệu. Một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sạch còn nhấn mạnh rằng pin đóng vai trò then chốt đối với an ninh quốc phòng và hệ thống lưới điện.

“Đây là một dạng phụ thuộc mới. Tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ châu Âu đánh mất vĩnh viễn các kỹ năng và kiến thức công nghiệp của mình”, ông Joseph Dellatte, chuyên gia nghiên cứu tại viện chính sách Institut Montaigne của Pháp, nhận định về việc châu Âu phụ thuộc vào các mặt hàng công nghệ sạch nhập khẩu từ Trung Quốc.