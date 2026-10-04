Cái nắm tay dành cho chú khỉ đột lưng bạc đầu đàn

Khỉ đột đực thường bắt đầu có lớp lông màu bạc ở phần lưng và chân khi đạt độ tuổi 12 hoặc 13. Những cá thể mang đặc điểm này được gọi là "lưng bạc" (silverback). Những con khỉ đột lưng bạc thường đóng vai trò là thủ lĩnh của cả đàn.

Bakari, một chú khỉ đột đực vùng đất thấp phía Tây (Western lowland gorilla), 21 tuổi đã trải qua đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên kể từ khi gia nhập Disney's Animal Kingdom (công viên giải trí chủ đề động vật hoang dã lớn nhất thế giới, nằm trong khu nghỉ dưỡng Walt Disney World Resort gần Orlando, bang Florida, Mỹ) ở Florida.

Bakari đến Disney's Animal Kingdom vào tháng Bảy. Hiện tại, chú đang dần thích nghi với vai trò thủ lĩnh của một đàn mới, tiếp quản vị trí của Gino, một con khỉ đột lưng bạc từng dẫn dắt nhóm gia đình này trong gần 30 năm.

Những hình ảnh do Disney Parks công bố cho thấy cảnh Bakari được vận chuyển đến cơ sở thú y trong tình trạng gây mê và trải qua các bước kiểm tra bởi đội ngũ y tế. Một nhân viên y tế cũng được ghi lại khoảnh khắc đang nắm tay Bakari khi chú đang nằm mê man trong quá trình kiểm tra. Cộng đồng mạng không khỏi thốt lên "Ai dù to lớn, mạnh mẽ hay thủ lĩnh đến đâu thì cũng đều trở nên nhỏ bé, yếu mềm mỗi khi đến dịp khám sức khoẻ".

Đợt kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh Bakari đang làm quen với môi trường sống mới cũng như vai trò thủ lĩnh đàn của mình. Cùng với sự xuất hiện của Bakari, Disney cũng đang mở rộng các hoạt động hỗ trợ bảo tồn loài khỉ đột hoang dã.

Quỹ Bảo tồn Disney (Disney Conservation Fund) đã quyết định cấp các khoản tài trợ mới với tổng trị giá 100.000 đôla (khoảng hơn 2,5 tỷ đồng) cho ba tổ chức chuyên về bảo tồn khỉ đột. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các nỗ lực bảo tồn khỉ đột tại châu Phi, bao gồm nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thú y và bảo vệ môi trường sống.