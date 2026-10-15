Cái kết viên mãn cho những mối tình lâu năm

Diễn viên Ha Jung Woo (tên thật là Kim Sung Hoon, 47 tuổi) và Cha Jung Won (tên thật là Cha Mi Young, 36 tuổi) chuẩn bị kết hôn. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới tại một khách sạn ở Seoul vào ngày 13/12.

Một người quen của hai diễn viên chia sẻ: "Ha Jung Woo đã âm thầm chia sẻ các kế hoạch cụ thể về đám cưới với những người xung quanh và bắt đầu gửi thiệp mời. Vì họ đã duy trì một mối quan hệ đẹp đẽ trong thời gian dài, nên mọi người đều vô cùng hào hứng chúc mừng tin vui này".

Cả hai bắt đầu quen biết với tư cách đồng nghiệp vào khoảng năm 2020 và dần nảy sinh tình cảm một cách tự nhiên. Họ vun đắp tình yêu một cách kín đáo trong suốt khoảng sáu năm, luôn cẩn trọng để không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương. Khi tin tức về mối quan hệ của họ xuất hiện vào đầu năm nay, cả hai đã công khai thừa nhận và cho biết họ đang hẹn hò với ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trước đó, họ từng phủ nhận tin đồn về một đám cưới diễn ra vào tháng Bảy.

Một người quen khác cho biết: "Ha Jung Woo là người rất thẳng thắn. Anh ấy luôn cởi mở với bạn bè, người quen về mối quan hệ với Cha Jung Won và thường nói: Tôi sẽ thông báo cho mọi người khi đến thời điểm thích hợp. Đúng như lời đã hứa, giờ đây, anh ấy đang tiến hành gửi thiệp mời đám cưới sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị".

Nam ca sĩ BIG Naughty (tên thật là Seo Dong Hyun) đã chính thức kết hôn với người mà anh thầm thương trộm nhớ từ lâu.

Trong khi đó, nam ca sĩ BIG Naughty (tên thật là Seo Dong Hyun) cũng đích thân chia sẻ tin vui với người hâm mộ thông qua một nền tảng giao lưu trực tuyến: "Tôi muốn thông báo tin này đến các bạn trước khi công chúng biết đến. Đây là tin tức cuối cùng trong năm nay. Có thể các bạn đã biết hoặc sẽ thấy bất ngờ, nhưng tôi đã quyết định gắn bó phần đời còn lại với người đã truyền cảm hứng cho nhiều ca khúc của tôi, chẳng hạn như Vancouver và Vancouver 2".

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới người hâm mộ: "Nhờ có tất cả các bạn mà những ca khúc đó mới có thể ra mắt, và tôi cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều điều qua quá trình đó. Tôi luôn cảm thấy biết ơn và muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa. Tôi sẽ trở lại với hình ảnh một chàng trai trưởng thành hơn". Trước đó, BIG Naughty từng thu hút sự chú ý khi tiết lộ rằng, mối tình đơn phương kéo dài hơn 10 năm của mình đã đơm hoa kết trái thành một mối quan hệ tình cảm. Khi ấy, anh chia sẻ rằng mình đã gửi gắm những cảm xúc của mối tình lâu năm này vào nhiều ca khúc, trong đó có bài Vancouver.

BIG Naughty trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình thi đấu hip-hop Show Me the Money 8 của đài Mnet vào năm 2019. Anh hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng kể từ ngày 10/9.