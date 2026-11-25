Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông vừa bị xử phạt tại TP Bắc Ninh. Theo đó, người vi phạm đã bị tịch thu phương tiện, phạt tiền do đầu trần ngồi một bên điều khiển xe máy, thậm chí còn đánh võng trên đường.

Từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội vào ngày 22/11, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh xác minh, xử lý trường hợp điều khiển xe môtô có hành vi gây mất an toàn giao thông.

Ngày 24/11, Đội CSGT đường bộ số 3 đã làm việc với nam thanh niên sinh năm 2001 (trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Ninh), là người điều khiển xe môtô có biển kiểm soát 98B3-860.xx trong vụ việc nói trên.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với các hành vi bao gồm ngồi về một bên điều khiển xe, điều khiển xe đánh võng trên đường bộ và điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Hình ảnh vi phạm của người điều khiển môtô. Ảnh cắt từ clip.

Trong đó, hành vi ngồi về một bên điều khiển xe khiến người vi phạm bị tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng. Đây là quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 và điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024.

Với hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ, người này bị phạt tiền 8-10 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng, theo quy định tại điểm a khoản 9 và điểm b khoản 12 thuộc Điều 7 Nghị định 168/2024.

Ngoài ra, nam thanh niên còn bị xử phạt do lỗi không đội mũ bảo hiểm theo quy định khi điều khiển môtô. Lỗi này bị xử phạt 400.000-600.000 đồng, theo nội dung điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024.

Liên quan đến vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo đường giao thông không phải là nơi biểu diễn kỹ năng lái xe.

Cục CSGT nhấn mạnh rằng những hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người tham gia giao thông khác.