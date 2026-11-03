Cái kết gây ức chế của Ngọc Điệm Thu

Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đã chính thức đi đến hồi kết với một kết thúc bi thương. Sau hàng loạt biến cố mới có thể ở bên nhau, Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân tưởng chừng đã có gia đình nhỏ bình yên. Thế nhưng, chiến tranh một lần nữa cướp đi tất cả, để lại người vợ trẻ cùng con trai chờ đợi người chồng không bao giờ trở về.

Ở những tập cuối, Ngu Sưởng Hiên nhận lệnh đưa quân đội họ Ngu ra chiến trường. Biết chuyến đi có thể lành ít dữ nhiều, cả anh và Diệp Bình Quân đều hiểu đây có thể là lần cuối hai người được ở cạnh nhau. Trong đêm trước ngày lên đường, thiếu soái dành cho vợ lời tỏ tình đầy xúc động, khẳng định cô là người duy nhất ngự trị trong trái tim anh. Câu nói ngọt ngào nhưng cũng giống như lời từ biệt, báo trước kết cục đau lòng của nhân vật.

Ngu Sưởng Hiên tử trận, Diệp Bình Quân một mình nuôi con.

Sau nhiều tháng chiến đấu, quân đội họ Ngu liên tục chịu tổn thất. Ngu Sưởng Hiên trở thành một trong những người cuối cùng còn trụ lại trên chiến trường, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót trước đợt tấn công của quân địch. Cái chết của nam chính đồng nghĩa với việc Diệp Bình Quân mất đi người đàn ông cô đã phải trải qua biết bao sóng gió mới có thể ở bên.

Phân cảnh cuối càng khiến người xem nghẹn lòng. Khi con trai Tiểu Ngư Nhi hỏi bao giờ cha mới trở về, Diệp Bình Quân đưa con ra bờ sông và cùng trồng một cây phong. Cô nói với con rằng khi lá cây chuyển đỏ, cha sẽ trở về. Đó là lời hứa dịu dàng mà đau đớn, bởi người mẹ hiểu rõ hy vọng đoàn tụ gần như không còn, nhưng vẫn muốn giữ cho con một niềm tin về cha.

Điều khiến khán giả ức chế là Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân đã phải đánh đổi quá nhiều mới có được cuộc sống gia đình. Từ những hiểu lầm, rào cản tình cảm đến các biến cố liên tiếp, hành trình của họ vốn không hề dễ dàng. Khi cả hai vừa có cơ hội bù đắp cho nhau và cùng nuôi dạy con trai, chiến tranh lại xuất hiện, khép lại mọi hy vọng về một cái kết đoàn viên.

Hạnh phúc chưa lâu cả hai phải rơi vào cảnh chia ly vì chiến tranh.

Không chỉ cặp đôi chính, nhiều nhân vật khác cũng phải nhận kết cục bi thảm. Mẹ của Ngu Sưởng Hiên là Triệu Bảo Như cùng Cao Kiều gặp biến cố trong từ đường. Ở tuyến nhân vật phụ, Ngu Minh Hiên tử trận, còn Lan Khanh mất đi người mình yêu và cả đứa con trong bụng. Những mất mát nối tiếp khiến cái kết phim trở nên nặng nề, gần như không dành cho các nhân vật một khoảng lặng để tận hưởng hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả sau tập cuối chủ yếu là tiếc nuối và thất vọng vì kết cục quá đau lòng. Một số người hài hước bình luận rằng xem phim mà “cuối cùng còn sống mỗi ông đạo diễn và ông biên kịch”, người khác thừa nhận may mắn vì chưa xem đến tập cuối. Thậm chí, có khán giả cho biết nếu biết trước kết thúc bi thảm như vậy, họ đã cân nhắc việc theo dõi bộ phim.

Tranh luận càng được đẩy lên khi khán giả so sánh bản phim với nguyên tác. Theo thông tin được đăng tải, số phận của Diệp Bình Quân trong truyện còn nghiệt ngã hơn: cô bị giam cầm, đánh đập rồi qua đời trong cô độc tại một ngôi miếu hoang. Vì vậy, dù phiên bản truyền hình đã có sự điều chỉnh, việc để nữ chính mất chồng và một mình nuôi con vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Gia đình một nhà ba người hạnh phúc trước bi kịch.

Có thể nói, Ngọc Điệm Thu khép lại bằng một cái kết nhất quán với màu sắc bi kịch của câu chuyện, nhưng vẫn để lại cảm giác hụt hẫng lớn. Với những khán giả mong chờ Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm sau bao sóng gió, lời hứa bên cây phong ở cảnh cuối có lẽ là khoảnh khắc vừa đẹp vừa đau lòng nhất của bộ phim.