Cái kết đắng của chân dài bán dâm giá 200 triệu

'Nữ hoàng hoa hướng dương' Lưu Kiều An bị bắt vì tội bán dâm và môi giới mại dâm.

Cuối năm 2014, cả làng giải trí Đài Loan chấn động vì thông tin diễn viên - người mẫu xinh đẹp Lưu Kiều An bị tố bán dâm với mức giá hơn 7 ngàn HKD (hơn 200 triệu đồng) khi một đoạn clip trả giá trong khách sạn giữa cô và một người đàn ông bị rò rỉ và lan truyền trên mạng internet.

Ngay sau đó, người đẹp bị cảnh sát bắt để điều tra. Ban đầu, cô ra sức chối cãi với lý do chỉ đến khách sạn để tiếp thị rượu. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, đầu năm 2017, người đẹp đã phải cúi đầu nhận tội và hơn nữa còn hé mở một đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia có sự tham gia của rất nhiều diễn viên, người mẫu có tiếng của Đài Loan với giá lên tới hàng trăm triệu cho mỗi lần đi khách.

Với tội danh bán dâm và môi giới mại dâm, Lưu Kiều An bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, quản thúc 2 năm và nộp phạt 30 ngàn NDT (hơn 1 tỷ đồng). Tháng 8 vừa qua, người đẹp đã được ra tù và quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Lưu Kiều An sinh năm 1985, nổi tiếng từ những bức ảnh chụp xinh đẹp, rạng rỡ xuất hiện trong các sự kiện. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh tú và thường xuyên tham gia vào các chương trình từ thiện, Lưu Kiều An được giới truyền thông xứ Đài ưu ái đặt cho biệt danh "Nữ hoàng hoa mặt trời".

Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ăn ảnh, Lưu Kiều An còn sở hữu một thân hình nóng bỏng, quyến rũ với vòng một đầy đặn, tràn trề sức sống. Cô được kỳ vọng sẽ có những bước tiến xa hơn trong làng giải trí xứ Đài với vai trò diễn viên - người mẫu.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo và từng tốt nghiệp đại học tại Los Angeles (Mỹ), không ai ngờ Lưu Kiều An lại vướng vào con đường mại dâm. Sự nghiệp đang được kỳ vọng rất lớn của người đẹp bỗng "tan thành mây khói" sau scandal bán dâm.

Lưu Kiều An đã từng kết hôn và có một cô con gái. Theo tiết lộ của một người bạn của cô, Lưu Kiều An và chồng quen nhau tại một hộp đêm ở Mỹ và kết hôn không lâu sau đó. Chồng cô đã bỏ tiền mở một nhà hàng để cô kinh doanh. Tuy nhiên, lấy lý do thầy bói phán cô phải kết hôn 2 lần nên cô đã lừa chồng ký đơn ly hôn để cưới lại lần nữa, sau đó ôm con và "cao chạy xa bay".

Sau khi bị bắt vì bán dâm, chồng cũ của người đẹp đã giành quyền nuôi con. Đến nay, sau khi ra tù, Lưu Kiều An cũng không dám về nhà thăm con. Cô chia sẻ, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ con, cô chỉ dám bắt taxi về nhà nhìn con từ xa mà không dám lại gần. Nói về quá khứ tủi nhục của mình, người đẹp cho biết: "Tôi đã mất tất cả. Nhưng tôi vẫn phải cám ơn bước ngoặt đó vì nếu không, đến giờ này tôi vẫn còn đang ngập trong vũng bùn".

Hiện tại, Lưu Kiều An không còn tham gia đóng phim mà chuyển sang làm DJ trong quán bar, lên mạng dựng các video về trang điểm, thời trang, phối đồ, chia sẻ về âm nhạc và du lịch. Trước kia, người đẹp sinh năm 1985 từng rất biết hưởng thụ cuộc sống khi thường xuyên đi du lịch, tập yoga và chăm sóc cơ thể.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)