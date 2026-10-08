Cái kết của phim Việt thay cả dàn diễn viên

Tối 7/10, Mùa hè năm ấy chính thức khép lại sau 27 tập phát sóng trên VTV3. Trong tập cuối, hàng loạt mâu thuẫn được giải quyết. Sau khi sự thật Khánh (Tô Dũng) từng nhận tội thay Phương (Minh Thu) được hé lộ, những hiểu lầm kéo dài giữa hai người dần được hóa giải. Bà Ngọc (Vân Dung), mẹ Phương, cũng tìm đến gia đình Khánh để xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ.

Ở tuyến nhân vật khác, Tùng (Trọng Lân) giúp Phương giải quyết rắc rối trong công việc, đồng thời chấp nhận buông bỏ tình cảm đơn phương. Hoàng và Nhi cũng công khai mối quan hệ. Riêng Khánh và Phương cuối cùng trở về bên nhau, nhận được sự đồng thuận của hai gia đình.

Mùa hè năm ấy khép lại sau 27 tập với tình tiết bất ngờ khi hàng loạt biến cố trong suốt 10 năm có thể chỉ là giấc mơ của Khánh. Ảnh: VFC.

Tưởng chừng bộ phim sẽ khép lại tại đây, song những phút cuối lại xuất hiện tình tiết bất ngờ. Câu chuyện đột ngột quay về thời học sinh, khi Khánh thời trẻ (Long Vũ) tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trong công viên, bên cạnh là Phương thời trẻ (Lưu Ly). Anh ngỡ ngàng khi nhận ra mình chỉ vừa chợp mắt khoảng 10 phút, nhưng lại mơ thấy cả một thập kỷ với hàng loạt biến cố.

Sau giấc mơ, Khánh chủ động nắm tay Phương, đề nghị cả hai luôn thành thật với nhau, thay vì giấu kín cảm xúc để rồi gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục để lại một chi tiết gợi mở khi Khánh thời học sinh bắt gặp những người trưởng thành trong giấc mơ, trong khi phiên bản Khánh 10 năm sau cũng nhìn thấy nhóm bạn trẻ năm xưa.

Cách kết thúc này nhanh chóng tạo ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi những biến cố được xây dựng xuyên suốt gần 27 tập phim cuối cùng lại có thể chỉ tồn tại trong giấc mơ của nhân vật chính. Việc Khánh từng đi tù, Phương sống trong day dứt và hai gia đình chịu nhiều tổn thương vì những hiểu lầm kéo dài bỗng trở thành các sự kiện chưa chắc đã xảy ra, khiến khán giả hụt hẫng.

"Hóa ra là mơ, vậy mọi chi tiết vô lý của 10 năm đấy đều có cái cớ để lý giải à", "hỗn loạn quá", "cú lật không ai tưởng tượng được", "Thế hóa ra Khiêm với Nhi là nhân vật hư cấu à", là một số bình luận của khán giả.

Bên cạnh đó, nhịp kể ở những tập cuối cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim dành quá nhiều thời lượng để xây dựng mâu thuẫn, nhưng lại giải quyết hàng loạt nút thắt trong thời gian ngắn. Từ bí mật Khánh nhận tội thay Phương, những bất đồng giữa hai gia đình đến các rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ khá nhanh chỉ nhờ sự tình cờ.

Ở chiều ngược lại, những người xem khác bày tỏ thích cách kết thúc này vì mang đến cảm giác nhẹ nhõm và một tương lai khác cho các nhân vật. Theo đó, nếu mọi chuyện thực sự chỉ là giấc mơ, Khánh sẽ có cơ hội tránh được những tổn thương và lựa chọn khác đi ngay từ thời học sinh.

Nhiều khán giả hụt hẫng vì những mâu thuẫn kéo dài được giải quyết chóng vánh, trước khi câu chuyện bất ngờ quay về thời học sinh. Ảnh: VFC.

Mùa hè năm ấy xoay quanh nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng trong những năm cuối cấp ba. Trong đó, Khánh là chàng trai bốc đồng, ham chơi nhưng sống tình cảm, còn Phương là nữ sinh học giỏi, sớm phải gánh vác những lo toan trong gia đình. Tình cảm giữa hai người dần nảy nở, song một biến cố vào mùa hè cuối cấp khiến cả nhóm chia xa, mang theo những hiểu lầm và day dứt.

Mười năm sau, khi gặp lại, các nhân vật phải đối diện với những bí mật trong quá khứ, những mối quan hệ dang dở cùng nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bộ phim đan xen hai tuyến thời gian, với Long Vũ, Lưu Ly đảm nhận vai Khánh và Phương thời học sinh, trong khi Tô Dũng, Minh Thu thể hiện hai nhân vật ở giai đoạn trưởng thành. Tác phẩm còn có sự tham gia của Vân Dung trong vai bà Ngọc, mẹ Phương.