Cái kết cho kẻ vung dao chém 2 người thân

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử do Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố làm Chủ tọa đã làm rõ ngọn ngành bi kịch xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống sinh hoạt, cùng với tác động từ việc sử dụng ma túy trái phép.

Toàn cảnh phiên tòa.

Nguyễn Văn Huỳnh (sinh năm 1995, trú tại phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh) và anh Vũ Xuân Trường (sinh năm 1999) ở cùng tổ dân phố vốn là anh em họ hàng (con chị, con em). Cuối năm 2023, sau chuyến buôn chung đào, quất dịp Tết thất bại, hai bên phát sinh bất đồng rồi không chơi với nhau nữa. Huỳnh luôn ấm ức vì cho rằng anh Trường hay gièm pha, đồn thổi khắp thôn rằng mình là kẻ nghiện ngập ma túy.

Đêm 6/12/2025, sau khi sử dụng số ma túy dạng ngựa (Methamphetamine), Huỳnh nằm trằn trọc trong ảo giác. Khi nghe tiếng loa phát ra từ khu trang trại cá của anh Trường cách đó nửa cây số, nghĩ rằng người này đang dùng loa để "nói xấu" mình. Thù tức bộc phát, Huỳnh nảy sinh ý định đánh anh Trường.

Sáng 7/12, Huỳnh giấu dao trong cốp xe máy đi tìm anh Trường nhưng không gặp. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục quay đi tìm. Phát hiện anh Trường đang lấy nước tại một cửa hàng tạp hóa trong tổ dân phố, Huỳnh không nói không rằng, mở cốp xe lấy dao xông đến chém vào đầu anh Trường.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Thấy anh mình bị chém, anh Vũ Văn Xuân, sinh năm 2003 (em trai nạn nhân Trường) lao vào can ngăn cũng bị Huỳnh chém một nhát vào đầu. Trong giây phút sinh tử, anh Xuân xông vào giằng co, làm tuột phần chuôi dao khiến hung khí văng xuống đất. Mất hung khí, Huỳnh bỏ chạy thục mạng khỏi hiện trường rồi trốn khỏi địa phương. Ngày 9/12/2025, đối tượng mới đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh nghe tuyên án.

Theo kết quả giám định thương tích của cơ quan chuyên môn, anh Vũ Xuân Trường chịu tỷ lệ tổn thương cơ thể 43%, còn anh Vũ Văn Xuân bị thương tích 1%.

Kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận, Nguyễn Văn Huỳnh không mắc bệnh tâm thần.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Huỳnh đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố tội danh "Giết người" thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, nhưng mang tính chất nghiêm trọng với 2 tình tiết định khung: "Giết 2 người trở lên" và "Có tính chất côn đồ" (theo điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự) và tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Việc các nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Văn Huỳnh tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo thừa nhận do “ngáo đá”, không kiểm soát được hành vi nên đã làm hại người thân. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng cho anh Trường và được các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Đánh giá toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác và trật tự an toàn công cộng. Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2022 đã từng bị kết án về tội tổ chức đánh bạc; tuy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, khắc phục hậu quả, là bộ đội xuất ngũ, nhưng vẫn cần một bản án nghiêm khắc để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe chung.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù giam.

Vụ án là cảnh báo đắt giá cho những kẻ coi thường pháp luật, coi ma túy là bạn để rồi vung dao tàn hại chính những người thân của mình.