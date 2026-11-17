Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt trong Chị Chị Em Em 3. Không còn là những khoảnh khắc tình cảm đơn thuần, mối quan hệ giữa hai nhân vật Thị Liễu và Văn Tài được xây dựng bằng những ký ức dang dở, sự phản bội và hàng loạt lựa chọn gây tranh cãi.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, cô gái từng có mối tình sâu đậm với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Cả hai vốn thân thiết từ thuở nhỏ nhưng phải xa cách suốt 15 năm. Khi gặp lại, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên một lần nữa trỗi dậy, khiến họ khó lòng giữ được khoảng cách.

Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3.

Trớ trêu thay, thời điểm tái ngộ, Thị Liễu đã là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn), còn Văn Tài chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên), em họ của cô. Cuộc hội ngộ tưởng chừng bình thường nhanh chóng trở thành khởi đầu cho những rắc rối tình cảm giữa các nhân vật.

Điều khiến câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trở nên phức tạp là cuộc hôn nhân của Thị Liễu vốn không xuất phát hoàn toàn từ tình yêu. Sau 8 năm chung sống, cô cảm thấy ngột ngạt trước sự kiểm soát của chồng. Dù Văn Cường từng dùng tiền chuộc cô khỏi sòng bạc và dành cho cô cuộc sống đủ đầy, Thị Liễu vẫn không tìm thấy sự tự do mà bản thân mong muốn.

Quốc Anh chuẩn bị kết hôn với Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Văn Tài mang đến cho cô cảm giác được yêu thương và trân trọng. Những kỷ niệm từ thời niên thiếu khiến hai người dần vượt qua giới hạn, bất chấp việc Văn Tài đang là vị hôn phu của Thị Mầu. Mối quan hệ này cũng đẩy cô vào tình thế đối đầu với chính người thân trong gia đình.

Ở tuyến nhân vật của Quốc Anh, Văn Tài không chỉ có mối tình cũ với Thị Liễu mà còn vướng vào tình cảm của Thị Nương (Chi Pu). Những mối quan hệ chồng chéo khiến nhân vật liên tục đứng trước lựa chọn khó khăn. Từ một công tử chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, anh trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn tình ái.

Quốc Anh vướng vào tình cảm với Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3.

Cái kết của chuyện tình Thị Liễu và Văn Tài không phải một cái kết viên mãn. Theo những diễn biến được hé lộ trong các bài đánh giá có tiết lộ nội dung, Thị Liễu cuối cùng tìm cách hàn gắn với mối tình đầu, nhưng hành trình này không đơn giản là hai người vượt qua trở ngại để được ở bên nhau. Những lựa chọn sai lầm, sự phản bội và các mâu thuẫn trước đó khiến câu chuyện tình cảm mang màu sắc bi kịch.

Đáng chú ý, đoạn kết của Chị Chị Em Em 3 được xây dựng theo hướng các nhân vật đều phải trả giá cho những quyết định của mình. Thị Mầu phải đối diện với tổn thương khi bị chính người thân và vị hôn phu phản bội. Trong khi đó, Thị Liễu cũng không thể dễ dàng tìm thấy hạnh phúc chỉ bằng việc rời bỏ cuộc hôn nhân cũ. Văn Tài cũng bị cuốn vào những hệ quả từ các mối quan hệ mà anh không thể giải quyết dứt khoát.

Sự lựa chọn của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trong bộ phim vì thế không đơn thuần là câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm. Tác phẩm còn đặt ra những xung đột giữa tình cảm cá nhân, danh dự gia đình và những khuôn phép của xã hội Bắc Bộ xưa.

Đây cũng là lần trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc sau Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Trong khi đó, Quốc Anh tiếp tục thử sức với một vai diễn có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp sau Thỏ Ơi!!. Sự kết hợp giữa hai diễn viên tạo được sự chú ý, đặc biệt ở những phân cảnh tình cảm và đối thoại giàu căng thẳng.

Dù nhận về những ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản và cách xây dựng nhân vật, bộ phim vẫn tạo được sự quan tâm lớn. Với Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh, câu chuyện Thị Liễu - Văn Tài tiếp tục là một trong những tuyến tình cảm được bàn luận nhiều sau khi tác phẩm ra rạp.