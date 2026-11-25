Đoàn Văn Hậu đá chính trong trận CAHN thắng Vissel Kobe 3-1 trên sân Hàng Đẫy.

Pha bóng hay nhất của Văn Hậu trong trận CAHN thắng Vissel Kobe 3-1 thuộc AFC Champions League Elite tối 24/11 diễn ra khi khung thành đội nhà bỏ trống. Thủ môn Vũ Thành Vinh lao ra ngoài vùng cấm nhưng chậm hơn Erik một nhịp.

Tiền đạo đội khách chạm bóng trước, vượt qua được thủ môn và chỉ còn Văn Hậu giữa anh với cầu môn. Hậu vệ của CAHN kịp phá bóng trước khi Erik có thể sút.

Hơn 10 phút trước, cũng ở một pha Erik thoát xuống, Văn Hậu đã phải đuổi theo để ngăn tiền đạo này uy hiếp khung thành Nguyễn Filip. Hai lần giải nguy diễn ra trong cùng một hiệp, trước cùng một đối thủ, nhưng đòi hỏi hai cách xử lý khác nhau.

Đặt cạnh nhau, chúng giải thích vì sao Văn Hậu nổi bật trong quãng thời gian CAHN chưa ghi được bàn và đã phải thay thủ môn.

Hai lần ngăn Erik

Phút 23, khi Erik tăng tốc, Nguyễn Filip vẫn còn trong khung thành. Việc cấp thiết nhất với Văn Hậu là bám kịp tiền đạo người Brazil.

Nếu để Erik có thêm khoảng trống, Nguyễn Filip có thể lại phải băng ra, như ở tình huống Jean Patric chạm bóng một nhịp cho Ren Komatsu thoát xuống trước đó. Lần này, Văn Hậu theo được người và giải quyết pha bóng trước khi thủ môn phải can thiệp.

Đến cuối hiệp một, vẫn là Erik đua tốc độ, nhưng trước mặt Văn Hậu lúc này đã có Thành Vinh lao ra tranh bóng. Nếu hậu vệ cũng chạy về cùng một hướng với thủ môn, cú chạm của Erik có thể loại cả hai. Văn Hậu giữ được khoảng lùi cần thiết.

Thành Vinh lỡ đà, anh vẫn ở đủ gần để phá bóng. Cái hay của pha bọc lót nằm ở chỗ Văn Hậu kịp có mặt tại vị trí đồng đội vừa bỏ lại.

Điều đáng nói là trước cả hai lần ấy, đội trưởng CAHN đã thấy Vissel Kobe cần ít thời gian thế nào để đưa bóng tới khung thành. Một cú chạm của Jean Patric đủ giúp Komatsu vượt xuống. Erik còn có thể tự giành lợi thế bằng tốc độ.

Văn Hậu thực hiện 37 đường chuyền và tham gia 8 pha tranh chấp trước đại diện Nhật Bản.

Với một hậu vệ phải chạy về phía cầu môn đội nhà, mải nhìn bóng rất dễ mất người, còn chỉ chăm chăm đuổi theo tiền đạo lại dễ bỏ quên khoảng trống phía sau. Văn Hậu xử lý tốt cả hai tình thế chỉ trong chưa đầy 15 phút.

Giá trị ngoài những pha tắc bóng

Theo SportsCafe, Văn Hậu thực hiện 37 đường chuyền, tham gia 8 pha tranh chấp, có một pha tắc bóng và một lần rê bóng. Anh kết thúc trận đấu mà không nhận thẻ.

Số đường chuyền ngang với Adou Minh và Stefan Mauk cho thấy Văn Hậu cũng thường xuyên tham gia luân chuyển bóng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào một pha tắc bóng, người đọc dễ bỏ qua phần việc anh làm tốt nhất trước Vissel Kobe.

Ở tình huống bọc lót cho thủ môn Thành Vinh, Văn Hậu chỉ có thể phá bóng vì trước đó anh chọn đúng chỗ để lùi về. Giá trị của quyết định ấy càng rõ nếu nhìn sang bàn thắng của Erik ở phút 53.

Lần này, tiền đạo Vissel Kobe cắt được quả phát bóng hỏng ngay trong vùng cấm và sút tức thì. Trong hiệp một, Erik còn cần thêm một nhịp sau khi chạm bóng trước thủ môn. Văn Hậu tận dụng được đúng nhịp ấy. Sang hiệp hai, hàng thủ CAHN không còn khoảng thời gian tương tự để sửa sai.

Văn Hậu cùng hàng thủ CAHN giữ sạch lưới trong hiệp một dù đội nhà phải thay thủ môn từ phút 26.

Thời điểm can thiệp cũng làm nên sức nặng cho màn trình diễn của Văn Hậu. CAHN vừa sút hỏng phạt đền, lại mất Nguyễn Filip từ phút 26. Trước đội thắng cả bốn lượt đầu AFC Champions League Elite, chủ nhà vẫn đưa người lên tìm bàn mở tỷ số.

Trong quãng ấy, Văn Hậu hai lần phải tự giải quyết mối nguy ngay trước cầu môn. Đến phút 45, khi Stefan Mauk ghi bàn, CAHN vẫn giữ được lợi thế quan trọng nhất mà hậu vệ của họ góp sức bảo vệ: quyền vượt lên dẫn trước.

Brayan Perea định đoạt cách biệt bằng cú đúp sau giờ nghỉ. Còn để hiểu trận đấu của Văn Hậu, đáng xem nhất vẫn là hai lần Erik thoát xuống lúc tỷ số còn 0-0. Khi Nguyễn Filip ở trong khung thành, anh theo kịp tiền đạo. Khi Thành Vinh đã rời vị trí, anh về kịp sau lưng thủ môn.

Trong một trận mà CAHN chọn đá đôi công, đội trưởng của họ làm tốt phần việc khó nhất của người đứng sau cùng: phán đoán đúng đồng đội cần mình ở đâu.