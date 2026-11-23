Người Iran mua sắm tại một khu chợ ở Tehran, Iran. (Nguồn: EPA)

Những tác động của chiến dịch siết trừng phạt nói trên đang ngày càng hiện hữu trong đời sống của hàng chục triệu người dân Iran. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn còn quá sớm để khẳng định các biện pháp của Washington có thể khiến chính phủ Iran sụp đổ hoặc buộc nước này phải nhượng bộ những yêu cầu của Mỹ.

Sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran rơi vào bế tắc, Washington tiếp tục gây sức ép với Tehran. Trước những yêu cầu từ phía Mỹ, chính quyền Iran khẳng định có đủ khả năng chống chịu sức ép kinh tế, đồng thời đưa ra những điều kiện riêng để chấm dứt xung đột. Dù vậy, những khó khăn của nền kinh tế Iran đang bộc lộ ngày càng rõ, đặc biệt thông qua tình trạng lạm phát, sự suy yếu của thị trường và sức mua giảm sút của người dân.

Lạm phát gia tăng, sức mua người dân suy giảm

Nhà kinh tế học Peyman Molavi tại Tehran nhận định, nếu các điều kiện hiện nay tiếp tục kéo dài, lạm phát tại Iran có thể tăng mạnh trong những tháng tới.

Theo ông, tác động sẽ lan rộng tới nhiều thị trường, bao gồm ngoại tệ, vàng, chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có thể tập trung vào thị trường hàng hóa, từ năng lượng, nông sản đến kim loại và các sản phẩm công nghiệp.

Một trong những nguyên nhân khiến tình hình thêm phức tạp là tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài.

Trong nhiều thập kỷ, các chính phủ Iran đã bù đắp thâm hụt ngân sách bằng cách phát hành thêm tiền, khiến nguồn cung tiền liên tục gia tăng và góp phần duy trì tình trạng lạm phát kinh niên.

Việc xuất khẩu dầu bị gián đoạn do phong tỏa quân sự của Mỹ tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngoại tệ.

Ông Peyman Molavi ước tính, tốc độ tăng trưởng nguồn cung tiền hằng năm của Iran có thể tăng lên 55-60% vào cuối tháng 3/2027, so với mức gần 51% hiện nay.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế âm, lạm phát hằng năm có thể lên khoảng 85%, trong khi lạm phát tính theo cùng kỳ có thể chạm ngưỡng 100%.

Các số liệu chính thức phần nào phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Theo Trung tâm Thống kê Iran, kết thúc ngày 22/10, tỷ lệ lạm phát bình quân của đất nước đạt 76,8%. Trong khi đó, lạm phát tính theo cùng kỳ lên tới 88,7%.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng thiết yếu đã tăng ở mức ba con số trong nhiều tháng. Riêng nhóm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ghi nhận lạm phát hằng năm lên tới 113,4% trong tháng 10/2026.

Tehran vẫn cứng rắn

Trước những dự báo bi quan về triển vọng kinh tế Iran, giới chức nước này vẫn thể hiện lập trường cứng rắn, cho rằng các biện pháp gây sức ép của Mỹ chưa thể buộc Tehran thay đổi lập trường.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho rằng, phía Mỹ cần chờ đợi đến cuối mùa Thu trước khi đưa ra những đánh giá về diễn biến tiếp theo của nền kinh tế Iran.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo, các biện pháp phong tỏa kinh tế có thể khiến quy mô nền kinh tế Iran giảm 25% vào cuối tháng 3/2027.

Trong khi đó, số liệu chính thức của Iran cho thấy, GDP nước này đã giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ ngày 21/3 đến ngày 20/6.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết, cơ quan này đã bảo đảm 30 tỷ USD ngoại tệ nhằm ứng phó với sức ép trong những tháng tới, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân.

Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh cũng bác bỏ nhận định cho rằng Washington có thể đạt được mục tiêu thông qua các biện pháp đe dọa và gia tăng sức ép liên tục.

Theo Bộ trưởng, giới chức Mỹ đang liên tục đưa ra những kịch bản mới, từ nguy cơ sụp đổ kinh tế đến các mối đe dọa quân sự và những biện pháp gây sức ép kinh tế. Dù vậy, nỗ lực cô lập Iran khỏi các quốc gia trong khu vực của Mỹ chưa đạt được mục tiêu như mong muốn.

Giới chức Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn, cho rằng các biện pháp gây sức ép của Mỹ chưa thể buộc Tehran thay đổi lập trường. (Nguồn: Anadolu)

Hoạt động kinh doanh chững lại, triển vọng kinh tế thêm bất định

Những khó khăn của nền kinh tế Iran không chỉ thể hiện qua các chỉ số vĩ mô mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Ông Saleh, một chủ cửa hàng 37 tuổi tại khu chợ Grand Bazaar ở Tehran cho biết, hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tương đối dễ tìm. Tuy nhiên, cung và cầu đều suy giảm kể từ khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ bắt đầu phát huy tác động.

Theo ông, giá hàng hóa tăng cao, thị trường trì trệ và tâm lý bất định về những diễn biến tiếp theo khiến cả nhà sản xuất lẫn khách hàng đều thận trọng hơn trong các quyết định kinh doanh.

Ông Saleh cũng nhận định, những doanh nghiệp có lượng khách hàng ổn định đang thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động thị trường. Thị trường chưa có dấu hiệu sụp đổ hoàn toàn, nhưng mức độ giao dịch đã suy giảm rõ rệt.

Ở góc độ rộng hơn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả những diễn biến tại Iran là một trong những cuộc suy sụp kinh tế nhanh nhất trong lịch sử. Ông đồng thời gọi chiến dịch trừng phạt do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo nhằm vào Iran là “sự cô lập kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới đối với một quốc gia duy nhất”.

Tuy nhiên, nhà kinh tế học Peyman Molavi cho rằng, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Iran đã giảm từ 645 tỷ USD năm 2012 xuống còn khoảng 300 tỷ USD hiện nay. Quy mô nền kinh tế có thể tiếp tục thu hẹp nếu các biện pháp trừng phạt được duy trì.

Ông Molavi cảnh báo, tình trạng thiếu đầu tư, doanh thu dầu mỏ đình trệ, xuất khẩu gián đoạn và tâm lý bất ổn đang bao trùm nền kinh tế sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Iran tiếp tục suy giảm sâu hơn.

Trong khi đó, Washington vẫn tin rằng, chiến lược gây sức ép tối đa đang phát huy hiệu quả. Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân, gây gián đoạn thương mại đường bộ và mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Tehran về kinh tế.

Dù nền kinh tế Iran đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng, câu hỏi liệu sức ép kinh tế có đủ sức làm thay đổi lập trường của Tehran hay dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền nước này hay không? Trước mắt, cái giá rõ ràng nhất của cuộc đối đầu tiếp tục được thể hiện qua lạm phát leo thang, hoạt động kinh doanh đình trệ và đời sống người dân ngày càng khó khăn.

(theo Al Jazeera)