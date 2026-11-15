Cái giá khi sếp ngoại tình với nhân viên

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO và rời hội đồng quản trị sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được công bố.

Theo Reuters, Huang còn có quan hệ tình cảm thân mật với một nhân viên khác tại Nvidia. Thông tin này xuất hiện sau khi hai mối quan hệ khác của ông được truyền thông đề cập, gồm với Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty điện toán đám mây Megaspeed, và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Trên thực tế, không ít lãnh đạo cấp cao từng mất chức vì quan hệ tình cảm với nhân viên hoặc đối tác. Những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân mà còn đặt doanh nghiệp trước nguy cơ xung đột lợi ích, tranh chấp nội bộ và khủng hoảng truyền thông.

Jensen Huang từng xây dựng Nvidia thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters.

Rủi ro quản trị doanh nghiệp

Trước đó, Huang cũng thừa nhận không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp. Ông cho biết những hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con, đồng thời thừa nhận bản thân chưa đáp ứng được kỳ vọng của những người làm việc cùng.

Theo thông tin được công bố về vụ việc, hội đồng quản trị Nvidia nhận định riêng mối quan hệ giữa Huang và nhân viên cấp dưới cũng có thể là căn cứ để xem xét sa thải ông theo chính sách của công ty.

Đây không phải vấn đề hiếm gặp trong môi trường công sở. Tuy nhiên, khi một người giữ vị trí càng cao, mối quan hệ tình cảm với cấp dưới càng có thể tạo ra những rủi ro phức tạp.

Năm 2018, Brian Krzanich từ chức CEO Intel sau khi công ty phát hiện ông từng có quan hệ tình cảm tự nguyện với một nhân viên, vi phạm quy định cấm quan hệ giữa quản lý và nhân viên thuộc diện báo cáo.

Tại McDonald's, CEO Steve Easterbrook bị sa thải năm 2019 sau khi công ty xác nhận ông có quan hệ tình cảm với một nhân viên, trái với chính sách nội bộ.

Về sau, doanh nghiệp phát hiện thêm những mối quan hệ khác mà ông bị cáo buộc đã che giấu. Easterbrook phải hoàn trả hơn 105 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu theo thỏa thuận dàn xếp với công ty.

Năm 2010, Mark Hurd rời vị trí chủ tịch kiêm CEO HP sau khi hội đồng quản trị phát hiện ông khai sai chi phí để che giấu mối quan hệ cá nhân với một nữ nhà thầu. Vụ việc không chỉ liên quan đến quan hệ riêng tư mà còn đặt ra vấn đề về tính trung thực trong báo cáo và tiêu chuẩn ứng xử của người đứng đầu.

Năm 2025, CEO Kohl's Ashley Buchanan bị sa thải sau cuộc điều tra phát hiện ông chỉ đạo giao dịch với một nhà cung cấp có liên quan đến người thân thiết với mình, trên những điều khoản bị đánh giá là bất thường và có lợi cho nhà cung cấp.

Tháng 7/2025, đoạn video CEO Andy Byron và Giám đốc nhân sự Kristin Cabot của công ty công nghệ Astronomer xuất hiện thân mật trên màn hình lớn tại một buổi hòa nhạc Coldplay lan truyền rộng rãi.

Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay vào tháng 7/2025. Ảnh: @instaagraace/TikTok.

Sau khi hội đồng quản trị mở cuộc điều tra, Byron từ chức CEO và Cabot cũng rời công ty vài ngày sau đó. Astronomer nhấn mạnh lãnh đạo phải làm gương về hành vi và trách nhiệm giải trình, nhưng không công bố kết luận cụ thể về mối quan hệ giữa hai người.

Theo ông Charles G. Tharp, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Giám đốc Nhân sự (CHRO Association), các doanh nghiệp đã áp dụng quy định nghiêm ngặt về quan hệ tình cảm giữa quản lý và nhân viên cấp dưới trực tiếp từ nhiều năm nay.

Những quy định này xuất phát từ sự chênh lệch quyền lực trong môi trường công sở. CEO hoặc quản lý cấp cao có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, tăng lương, thăng chức và cơ hội phát triển nghề nghiệp của cấp dưới, The New York Times đưa tin.

Vì vậy, ngay cả khi hai bên tự nguyện bước vào một mối quan hệ, công ty vẫn có thể đối mặt với những câu hỏi về tính công bằng. Một nhân viên được thăng chức hoặc nhận mức thưởng cao hơn đồng nghiệp có thể khiến người khác nghi ngờ liệu quyết định đó dựa trên năng lực hay mối quan hệ cá nhân.

Nếu tình cảm kết thúc không êm đẹp, rủi ro càng phức tạp. Nhân viên có thể lo ngại bị điều chuyển, đánh giá thấp hoặc mất cơ hội nghề nghiệp. Những tranh chấp liên quan đến quấy rối, ép buộc hoặc trả đũa cũng có thể phát sinh.

Theo ông Tharp, các doanh nghiệp có xu hướng siết chặt việc thực thi quy định về quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong giai đoạn phong trào #MeToo phát triển, khi những cáo buộc quấy rối và ép buộc tình dục tại nơi làm việc được chú ý rộng rãi hơn.

Hội đồng quản trị có thể đánh giá CEO từ đời tư?

Trong bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, công ty yêu cầu nhân viên tránh những tình huống có thể tạo ra xung đột lợi ích, bao gồm cả các mối quan hệ cá nhân.

Tài liệu cũng nhấn mạnh trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao và vai trò làm gương của đội ngũ quản lý trong việc đưa ra quyết định công bằng.

Chính sách quản trị của Nvidia xác định hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ tài sản doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Các thành viên phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao về đạo đức và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều này đồng nghĩa CEO không đứng ngoài những nguyên tắc mà chính doanh nghiệp đặt ra. Thậm chí, người đứng đầu còn phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn bởi họ có quyền lực và khả năng gây ảnh hưởng lớn hơn những nhân viên khác.

Tuy nhiên, không phải mọi mối quan hệ tình cảm tại nơi làm việc đều tự động trở thành căn cứ sa thải.

Theo phân tích về luật lao động Canada trên Financial Post, một mối quan hệ ngoài hôn nhân thông thường chưa đủ để người lao động bị sa thải. Điều cần xem xét là người đó có che giấu xung đột lợi ích, vi phạm chính sách công ty, gây rò rỉ thông tin hoặc làm tổn hại đến doanh nghiệp hay không.

Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Ảnh: Reuters.

Một vấn đề khác là mức độ giám sát của hội đồng quản trị. Theo Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale (Mỹ), các nhà sáng lập thành công thường nhận được sự nể trọng đặc biệt từ hội đồng quản trị.

"Họ ngưỡng mộ nhà sáng lập vì những lý do hoàn toàn có cơ sở", ông nhận xét.

Tuy nhiên, sự nể trọng này đôi khi khiến các thành viên hội đồng quản trị ngần ngại chất vấn người đã góp phần xây dựng và đưa công ty đến thành công. Với trường hợp Nvidia, Sonnenfeld cho rằng hội đồng quản trị đã hành động đúng nhưng quá muộn, bởi đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo mà họ có thể nhận ra nếu chú ý.

Đây cũng là vấn đề đáng quan tâm trong quản trị doanh nghiệp. Hội đồng quản trị không chỉ có nhiệm vụ phê duyệt lương thưởng hay xem xét kết quả kinh doanh mà còn phải giám sát những rủi ro liên quan đến người điều hành.

Nếu CEO có thể che giấu các mối quan hệ gây xung đột lợi ích trong thời gian dài mà không bị phát hiện, điều đó đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Một cuộc điều tra độc lập cần xem xét không chỉ hành vi của CEO mà cả trách nhiệm giám sát của hội đồng quản trị.

Bởi năng lực lãnh đạo không chỉ được đo bằng doanh thu, giá cổ phiếu hay những thành tựu kinh doanh. Cách CEO sử dụng quyền lực, xử lý xung đột lợi ích và tuân thủ các nguyên tắc chung cũng phản ánh cách họ điều hành doanh nghiệp.

Khi người đứng đầu không làm gương, những quy định về đạo đức và tuân thủ mà công ty xây dựng có nguy cơ mất đi giá trị. Với các tập đoàn lớn, đó không chỉ là vấn đề của một cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhân viên, cổ đông và đối tác.