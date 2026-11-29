Hàng thủ MU đang là điểm yếu. Ảnh: Reuters.

Nếu Dorgu đánh đầu chính xác hơn từ quả tạt của Amad Diallo, MU đã có thể vượt lên ngay trong quãng thời gian họ chơi tốt nhất. Thay vào đó, bóng đi chệch cột.

Chỉ vài giây sau, Callum Wilson sút thẳng về phía Senne Lammens và thủ môn người Bỉ để bóng lọt qua hai tay. Từ chỗ có cơ hội dẫn bàn, MU phải đuổi tỷ số ngay trên sân nhà.

Sau trận, Pochettino nói MU tấn công tốt và đang kiểm soát thế trận khi thủng lưới. Diễn biến đầu trận ủng hộ ông. Trước cú đánh đầu của Dorgu, Harry Maguire đưa bóng dội xà ngang. Brentford gặp khó khi MU đẩy cao đội hình, còn Amad có thể tìm thấy đồng đội ở phía bên kia vùng cấm bằng một quả tạt vừa tầm.

Nhưng chính pha bóng ấy cũng gợi ra điều đáng bàn nhất trong cách Pochettino chọn đội hình. Khi Amad có bóng bên phải, người được giao nhiệm vụ băng vào dứt điểm bên trái là Dorgu. Trên ghế dự bị, HLV người Argentina còn cả Matheus Cunha lẫn Bryan Mbeumo.

MU tạo đúng cơ hội cho một hậu vệ

Dorgu có lý do để tiếc cú đánh đầu ấy, song bản thân việc anh xuất hiện đúng chỗ cho thấy lựa chọn của Pochettino có phần hợp lý. Khi Amad chuẩn bị tạt, Dorgu kịp di chuyển từ cánh trái vào vị trí có thể đánh đầu.

Đến phút 54, anh lại có mặt để đón đường chuyền của Bruno Fernandes. Lần này, cú sút thiếu lực và thủ môn Caoimhin Kelleher dễ dàng cản phá.

Dorgu đánh đầu chệch cột chỉ vài giây trước khi Brentford mở tỷ số tại Old Trafford.

Hai cơ hội đến theo hai cách khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng tìm đến một cầu thủ. Với cách bố trí ấy, Dorgu thực chất là một trong những người MU trông cậy để kết thúc các đợt lên bóng. Đó là đòi hỏi khá lớn với cầu thủ được tuyển mộ để đá hậu vệ trái, từng phụ trách cả hành lang cánh dưới thời Ruben Amorim rồi mới được Michael Carrick đẩy hẳn lên hàng công.

Sự khác biệt giữa các vai trò bộc lộ rõ ở quả tạt của Amad. Với một hậu vệ biên, băng vào kịp lúc để đánh đầu đã là đóng góp đáng kể cho pha tấn công. Với một tiền đạo cánh, khi quả tạt từ phía đối diện đã vượt qua hàng thủ, cú đánh đầu ấy có thể là nhiệm vụ quan trọng nhất của anh trong cả hiệp. Pochettino chọn Dorgu cho vị trí đồng nghĩa với việc ông đặt phần việc quyết định ấy vào chân một cầu thủ vẫn đang học cách chơi trên hàng công.

Trường hợp của Cunha càng khiến lựa chọn này khó lý giải. Tiền đạo người Brazil chỉ đá hiệp một trước Liverpool rồi vắng mặt ở trận gặp Sporting vì án treo giò. Trong tuần MU phải chia sức cho Champions League, Cunha lại là một trong những cầu thủ tấn công có thời gian nghỉ.

Mbeumo cũng ngồi dự bị, còn Joshua Zirkzee đá cao nhất. Tình huống xử lý nổi bật của Zirkzee trong trận lại đến khi anh lùi xuống phối hợp. Mỗi lần trung phong rời vùng cấm, trách nhiệm xâm nhập và dứt điểm của hai cầu thủ chạy cánh càng lớn.

Cunha ngồi dự bị trước Brentford dù được nghỉ trận gặp Sporting vì án treo giò.

Quãng nghỉ giữa trận cho Pochettino cơ hội xem lại lựa chọn ban đầu. MU đã bị dẫn 0-2, ông thay hai người nhưng vẫn giữ Dorgu và Zirkzee trên sân. Chín phút sau, Bruno tìm thấy Dorgu và Kelleher thêm một lần cản phá.

Chẳng ai biết Cunha hay Mbeumo sẽ xử lý ra sao ở tình huống ấy. Điều có thể đánh giá là dù tỷ số đã thay đổi, Pochettino vẫn đặt niềm tin vào cùng một phương án, trong khi trên ghế dự bị còn hai tiền đạo có sở trường dứt điểm rõ ràng hơn.

Khi Yoro bước lên, ai giữ chỗ phía sau?

Pochettino còn một lựa chọn táo bạo khác. Ông cho phép Leny Yoro rời hàng thủ, có lúc dâng đến giữa phần sân Brentford để hỗ trợ đồng đội gây sức ép. Ít ngày trước ở Lisbon, cách đá ấy mang lại kết quả đáng kể. Trước Sporting, MU có số lần đoạt bóng trong phạm vi 40 m tính từ khung thành đối phương nhiều nhất kể từ đầu mùa.

Khác biệt nằm ở điều xảy ra khi đối thủ thoát được lớp pressing đầu tiên. Phút 32, Yoro thua Wilson trong pha tranh chấp sau khi bước lên. Dango Ouattara lập tức tăng tốc khai thác khoảng trống, buộc Lisandro Martinez phải quay về đua tốc độ. Đến khi Martinez bị vượt qua, Wilson, người vừa thắng Yoro, cũng đã kịp có mặt trong vùng cấm để đón đường chuyền trả và ghi bàn thứ hai.

Yoro phải chịu trách nhiệm về pha tranh chấp. Nhưng MU cũng cần tính đến khả năng một trung vệ 21 tuổi sẽ có lúc thua đối thủ khi được yêu cầu theo người ra xa khung thành.

Trong tình huống này, phần việc còn lại dồn cả lên Martinez. Anh vừa phải đuổi Ouattara, vừa phải ngăn đường chuyền về phía Wilson. Brentford chỉ cần hai cầu thủ để đặt hậu vệ MU vào tình thế khó giải quyết đến vậy.

Wilson thắng Yoro trong pha tranh chấp rồi băng vào vùng cấm ghi bàn thứ hai.

Hai bàn đầu cho thấy ranh giới khá rõ giữa trách nhiệm của cầu thủ và HLV. Ở bàn mở tỷ số, Lammens có đủ điều kiện để cản cú sút thẳng vào khung thành.

Đến bàn thứ hai, Pochettino có nhiều điều phải xem lại trên sa bàn. Nếu muốn Yoro tiếp tục dâng cao, ông phải xác định ai sẽ theo Wilson sau pha tranh chấp đầu tiên, để Martinez còn tập trung đối phó với người đang cầm bóng. Khoảng cách giữa hai bàn thua chỉ là 13 phút, nhưng cách sửa mỗi bàn lại khác nhau.

Trên khán đài, tiếng hô phản đối Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đã vang lên từ trước phút thứ tư, khi tỷ số vẫn là 0-0. Phản ứng ấy có từ trước khi Dorgu bỏ lỡ hay Lammens mắc sai lầm. Sau kỳ chuyển nhượng mà MU chi 215 triệu bảng cho Cunha, Mbeumo và Benjamin Sesko, người hâm mộ có quyền chờ đợi đội nhà sở hữu đủ chân sút cho một buổi chiều như thế này.

Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về số tiền đã bỏ ra. Còn tối 28/11, Sesko gặp chấn thương, nhưng Cunha và Mbeumo đều có tên trong danh sách thi đấu. Pochettino có thể tiếc cú đánh đầu của Dorgu. Ông cũng phải tự hỏi vì sao, với những cầu thủ mình có trong tay, người ông chờ đợi ghi bàn từ quả tạt của Amad lại là một hậu vệ trái.