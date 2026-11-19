Qua xác minh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thế Trường là người tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. Theo điều tra ban đầu, Trường tự quay và đăng tải nhiều video với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, đồng thời đe dọa những người bình luận rằng sẽ xử lý họ nếu gặp ngoài đời.

Nguyễn Thế Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Qua rà soát ngẫu nhiên 5 clip, cơ quan công an xác định những nội dung này thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Cơ quan chức năng nhận định, các video này có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận cố ý đăng tải các video trên nhằm tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo. Trường nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.