Cái giá của việc trở thành triệu phú ở tuổi 27

Năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn để lại những hậu quả nặng nề, Gary Stevenson, một nhà giao dịch trẻ tại Citibank, nhận khoản tiền thưởng đầu tiên trị giá 13.000 bảng Anh.

Con số này tương đương hơn một nửa thu nhập cả năm của cha anh, một nhân viên bưu điện. Chỉ một năm sau, khoản thưởng của Stevenson tăng vọt lên gần 400.000 bảng, mở đầu cho những năm tháng kiếm tiền với tốc độ mà trước đó anh chưa từng tưởng tượng.

Tuy nhiên, những khoản tiền thưởng hàng triệu bảng không mang lại cho Stevenson cuộc sống hạnh phúc như kỳ vọng. Trái lại, chúng dần đẩy anh vào vòng xoáy công việc, khiến các mối quan hệ cá nhân rạn nứt và sức khỏe bị ảnh hưởng.

Đó là câu chuyện được cựu nhà giao dịch Citibank kể lại trong cuốn hồi ký The Trading Game: A Confession (tạm dịch: Trò chơi giao dịch: Một lời thú nhận).

Theo The Guardian, tác phẩm mang đến góc nhìn trực diện về thế giới tài chính London, nơi những khoản thưởng khổng lồ đi kèm áp lực khắc nghiệt và sự đánh đổi trong đời sống cá nhân.

Từ cậu bé nghèo đến nhà giao dịch triệu phú

Gary Stevenson lớn lên tại khu vực phía đông London, trong một gia đình lao động có điều kiện kinh tế khó khăn.

Tuổi thơ của anh gắn liền với nghèo đói, bạo lực và những bất công xã hội. Trớ trêu thay, những khu phố nghèo nơi Stevenson sinh sống lại nằm không xa các tòa nhà chọc trời của Canary Wharf, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất nước Anh.

Ngay từ nhỏ, Stevenson đã bộc lộ năng khiếu toán học nổi bật. Nhờ khả năng này, anh được nhận vào Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), nơi quy tụ nhiều sinh viên xuất thân từ các gia đình giàu có.

Tại đây, Stevenson nhanh chóng nhận ra sự khác biệt về xuất thân giữa mình và phần lớn bạn học.

Trong cuốn hồi ký, anh kể rằng nhiều người giàu mặc nhiên cho rằng những người nghèo kém thông minh hơn họ. Nhận thức này trở thành động lực để Stevenson chứng minh năng lực bản thân.

Cơ hội đến khi anh tham gia một cuộc thi giao dịch sử dụng các lá bài, nơi sinh viên phải vận dụng tư duy toán học và khả năng tính toán xác suất.

Vượt qua nhiều đối thủ có xuất thân giàu có, Stevenson giành chiến thắng và nhận được cơ hội thực tập tại Citibank, trước khi chính thức trở thành nhân viên của ngân hàng đầu tư này.

Stevenson liên tục bị cuốn vào công việc và xa rời các mối quan hệ. Ảnh: The Guardian.

Đây là bước ngoặt lớn đối với chàng trai từng phải làm công việc sắp xếp gối tại một cửa hàng nội thất với mức lương 40 bảng mỗi ngày.

Trong khi nhiều người bạn thời thơ ấu của Stevenson đánh mất cơ hội phát triển vì ma túy và những vấn đề xã hội, anh bước vào thế giới tài chính với triển vọng thu nhập vượt xa những gì gia đình từng có.

Khoản thưởng đầu tiên trị giá 13.000 bảng được trao vào đầu năm 2009, chỉ vài tháng sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, sự kiện góp phần đẩy hệ thống tài chính toàn cầu vào khủng hoảng.

Theo lời khuyên của đồng nghiệp, Stevenson dùng một phần tiền thưởng mua gói truyền hình thể thao Sky Sports tặng cha.

Trước đó, hai cha con thường dành ngày thứ Bảy để cùng nhau đi xem bóng đá. Tuy nhiên, khi thu nhập và công việc của Stevenson thay đổi, thói quen này cũng dần biến mất.

Trong lúc cha ngồi nhà xem bóng đá qua truyền hình, Stevenson dành thời gian đến phòng tập thể hình.

Chi tiết tưởng chừng nhỏ bé này được tác giả sử dụng để cho thấy khoảng cách bắt đầu xuất hiện giữa cuộc sống mới của anh và gia đình.

Đến năm tiếp theo, khoản thưởng của Stevenson tăng lên gần 400.000 bảng. Những năm sau đó, anh tiếp tục nhận được các khoản thưởng trị giá hàng triệu bảng.

Tiền bạc nhanh chóng trở thành thước đo quan trọng nhất trong cuộc sống của nhà giao dịch trẻ.

Mục tiêu của Stevenson không còn đơn thuần là thoát nghèo hay đạt được sự ổn định tài chính. Anh muốn trở thành nhà giao dịch mang lại lợi nhuận lớn nhất thế giới.

Theo The Guardian, chính tham vọng này khiến Stevenson ngày càng bị cuốn sâu vào môi trường làm việc tại ngân hàng đầu tư.

Những khoản thưởng triệu bảng và cái giá phải trả

Trong cuốn hồi ký, Stevenson mô tả thế giới giao dịch tài chính như một môi trường có sức hút đặc biệt nhưng cũng rất khắc nghiệt.

Những người làm việc trong lĩnh vực này thường phải đối mặt với thời gian làm việc kéo dài, tình trạng thiếu ngủ, áp lực tạo ra lợi nhuận và nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào.

Công việc không còn đơn thuần là phương tiện kiếm sống mà dần trở thành toàn bộ cuộc sống của họ.

Các ngân hàng đầu tư không được xây dựng như những tổ chức có tính chất giáo phái, nhưng môi trường làm việc đôi khi lại vận hành theo cách tương tự.

Nhân viên dành phần lớn thời gian và năng lượng cho công việc, trong khi các mối quan hệ với gia đình, bạn bè ngày càng bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Với Stevenson, mỗi khoản thưởng lớn không chỉ giúp tài sản tăng lên mà còn khiến khoảng cách giữa anh và những người thân thiết ngày càng xa.

Một người bạn thân từng chất vấn Stevenson về việc anh liên tục lao vào công việc mà không có thời gian cho những điều khác trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thay vì tìm cách giải thích, Stevenson lựa chọn rời đi. Hai người sau đó không gặp nhau trong nhiều năm.

Cuốn The Trading Game của tác giả Gary Stevenson. Ảnh: Fahasa.

Mối quan hệ tình cảm của anh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Khi Citibank điều chuyển Stevenson sang Nhật Bản, bạn gái anh, được gọi bằng biệt danh Wizard trong cuốn sách, quyết định đi theo.

Tuy nhiên, cô chủ động tìm nơi ở riêng và một công việc giảng dạy để duy trì sự độc lập về tài chính.

Khác với những người có thể bị hấp dẫn bởi khối tài sản của một nhà giao dịch thành đạt, Wizard không muốn phụ thuộc vào tiền bạc của Stevenson. Điều cô mong mỏi nhất là anh rời khỏi công việc đang khiến bản thân kiệt sức.

Khi Stevenson tiếp tục tranh đấu với ngân hàng để nhận những khoản thưởng bị trì hoãn, có giá trị khoảng 1-2 triệu bảng, bạn gái khuyên anh từ bỏ.

Theo lời kể trong sách, cô cho rằng Stevenson đã có đủ tiền để bắt đầu một cuộc sống khác và không cần tiếp tục cuộc chiến với ngân hàng.

Nhưng với Stevenson, vấn đề lúc này không còn nằm ở số tiền. Anh không chấp nhận rời đi nếu điều đó đồng nghĩa với việc để phía ngân hàng giành phần thắng.

Cuối cùng, thay vì chia tay Citibank, Stevenson lựa chọn chấm dứt mối quan hệ với bạn gái.

Câu chuyện phản ánh một nghịch lý xuyên suốt cuốn hồi ký: người từng nỗ lực thoát nghèo bằng mọi giá cuối cùng lại không thể dừng kiếm tiền, ngay cả khi đã sở hữu khối tài sản lớn.

Stevenson tiếp tục tranh đấu với ngân hàng cho đến khi Citibank chấp thuận thanh toán khoản thưởng bị trì hoãn.

Cuốn sách khép lại khi anh trở về London, kết thúc quãng thời gian làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư.

Stevenson rời Citibank ở tuổi 27, sau khi đạt được thành công tài chính mà phần lớn người lao động khó có thể hình dung. Tuy nhiên, những gì anh đánh đổi trong quá trình đó cũng trở thành chủ đề chính của cuốn hồi ký.

The Trading Game không giống những tác phẩm khai thác cuộc sống xa hoa, tiệc tùng và những bê bối của giới tài chính như The Wolf of Wall Street (tựa Việt: Sói già phố Wall).

Thay vào đó, cuốn sách tập trung vào áp lực tâm lý, sự cô lập và những mâu thuẫn nội tâm của một người trẻ bước từ tầng lớp lao động vào thế giới tài chính giàu có.

Sau khi rời ngành ngân hàng, Stevenson chuyển sang hoạt động truyền thông và vận động chính sách kinh tế.

Anh xây dựng kênh YouTube GarysEconomics để giải thích các vấn đề kinh tế, đặc biệt là sự bất bình đẳng tài sản và những chính sách có thể khiến người giàu ngày càng giàu hơn.

Năm 2021, Stevenson cũng nằm trong nhóm 30 triệu phú ký thư ngỏ kêu gọi Thủ tướng Anh Rishi Sunak, khi đó là Bộ trưởng Tài chính, tăng thuế đối với người giàu.

Từ một nhà giao dịch từng đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận lớn nhất thế giới, Stevenson trở thành người công khai chỉ trích những bất bình đẳng trong hệ thống kinh tế mà mình từng tham gia.