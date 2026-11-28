Phòng An ninh mạng - Công an TP Huế tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về trách nhiệm của quản trị viên hội, nhóm trên không gian mạng.

Lời cảnh tỉnh từ vụ lan truyền video nhạy cảm

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ô-tô VF3, kéo theo nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ công khai hình ảnh của những người liên quan. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế, phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan đến đôi nam nữ nói trên nên đã khẩn trương xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế, xác định tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” do bà N.T.T.M.X (trú phường Thuận An, Huế) quản lý và Facebook “Ni SeVen” do N.Đ.L (trú phường Thuận Hóa, Huế) sử dụng.

Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.T.M.X và N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải bài viết trên là vi phạm pháp luật. Phòng An ninh mạng đã củng cố hồ sơ để xử lý 2 cá nhân nói trên theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin về hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”.

Mở rộng rà soát, ngày 25-11, Phòng An ninh mạng - Công an TP Huế, tiếp tục phát hiện tài khoản “Mỹ Thuận Lê” đăng tải đoạn video nhạy cảm của đôi nam nữ trong xe ô-tô VF3 trên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng xác định ông N.V.S. (trú phường Phú Xuân, Huế) là quản trị viên chính của nhóm Facebook “Garage Sale in Huế” nên mời đến cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, ông N.V.S. thừa nhận việc buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý là vi phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng đã xử phạt ông N.V.S. 15 triệu đồng về hành vi: “Quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”.

Mỗi cú nhấp chuột đều gắn với trách nhiệm pháp lý

Song song với việc xác minh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an TP Huế đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và làm việc trực tiếp với các chủ thể điều hành cộng đồng trên không gian mạng.

Để góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, ngày 4-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế đã tổ chức buổi làm việc, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với quản trị viên, người quản lý, điều hành các hội, nhóm có số lượng thành viên lớn trên địa bàn. Ngoài phổ biến các quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng hướng dẫn các quản trị viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát và kiểm duyệt nội dung trước khi cho phép thành viên đăng tải; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, nội dung kích động, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Tương tự, mới đây Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an TP Huế, đã gặp gỡ, làm việc với quản trị viên, người kiểm duyệt các hội, nhóm trên mạng xã hội. Thông qua buổi làm việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đề nghị các quản trị viên, người kiểm duyệt phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý các cộng đồng trực tuyến; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong trao đổi, cung cấp thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Cán bộ Phòng An ninh mạng - Công an TP Huế, làm việc với quản trị viên hội, nhóm mạng xã hội không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm.

Nhìn từ chuỗi vụ việc liên quan đến đoạn video nhạy cảm trên xe ô-tô VF3 là lời cảnh báo rõ ràng cho cả người dùng mạng xã hội lẫn người điều hành các hội, nhóm trực tuyến. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác; nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, bởi mọi hành vi xâm phạm quyền riêng tư khi chưa được đồng ý đều bị xử lý nghiêm.

Đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm mạng xã hội, trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người đăng tải mà còn gắn liền với vai trò quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt. Do đó, các quản trị viên, kiểm duyệt viên cần xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm duyệt bài viết, bình luận và chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời nội dung vi phạm nhằm giữ gìn môi trường mạng an ninh, an toàn.