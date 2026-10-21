Cái giá của màn trốn chạy sau khi ngoại tình bị phát hiện

Người đàn ông ngoại tình rơi vào tình thế nguy hiểm khi trốn chạy

Theo trang Sohu, một đoạn video ghi lại cảnh tượng nghẹt thở của một người đàn ông treo mình bên ngoài tòa nhà cao tầng do trốn chạy khi bị phát hiện ngoại tình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, theo Đời sống & Pháp luật.

Trong đoạn clip, người đàn ông liên tục la hét cầu cứu, hai tay cố bám chặt vào lan can ban công. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhại, anh ta dường như đã kiệt sức nhưng vẫn không dám buông tay vì bên dưới là khoảng không ở độ cao đáng sợ.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người ban đầu cho rằng người đàn ông có thể là thợ sửa chữa điều hòa hoặc nhân viên đang thực hiện công việc bên ngoài tòa nhà. Tuy nhiên, suy đoán ấy nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi người này không có thiết bị bảo hộ hay những dụng cụ thường thấy của người làm nghề sửa chữa trên cao.

Người đàn ông la lớn cầu cứu trong tình thế nguy hiểm khi cố gắng bám víu vào lan can ban công. Ảnh: Sohu.

Sự thật phía sau màn cầu cứu gây xôn xao

Theo thông tin được chia sẻ, nguyên nhân khiến người đàn ông rơi vào tình cảnh trớ trêu được cho là liên quan đến chuyện ngoại tình.

Cụ thể, sau khi bị phát hiện có quan hệ ngoài luồng, người đàn ông hoảng hốt tìm đường trốn chạy. Trong lúc cuống quýt, anh ta lao ra khu vực ban công, có lẽ với hy vọng tìm được lối thoát mà không phải đối mặt trực tiếp với tình huống trước mắt.

Thế nhưng, quyết định bột phát này lại đẩy người đàn ông vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn nhiều. Khi đã đu mình bên ngoài tòa nhà, anh ta không dám nhảy xuống vì độ cao quá lớn, trong khi việc quay trở lại bên trong cũng không hề dễ dàng.

Bị mắc kẹt giữa không trung, người đàn ông chỉ còn cách liên tục kêu cứu và cố gắng bám trụ chờ người đến hỗ trợ. Sự việc từ một màn trốn chạy vì chuyện ngoại tình đã biến thành tình huống có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Gần một giờ giải cứu và những tranh luận về chuyện ngoại tình

Sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa người đàn ông đến nơi an toàn. May mắn, màn cầu cứu nguy hiểm không kết thúc bằng một tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục gây xôn xao sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích hành vi ngoại tình và cho rằng việc lừa dối bạn đời có thể khiến một người phải đối mặt với những hậu quả khó lường.

Một tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc: "Tại sao lại lén lút ngoại tình để hậu quả đến sớm như vậy? Chuyện ngoại tình bí mật của họ giờ cả nước biết rồi, còn biết giấu mặt đi đâu nữa".

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người lại quan tâm đến những tổn thương mà chuyện ngoại tình có thể gây ra cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái.

Một bình luận chia sẻ rằng dù người có hành vi phản bội phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, những đứa trẻ đôi khi mới là người gánh chịu nhiều tổn thương khi cha mẹ mâu thuẫn, hôn nhân đổ vỡ và gia đình tan vỡ.

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên tranh luận về lòng chung thủy và trách nhiệm trong hôn nhân. Khi lựa chọn ngoại tình, một người không chỉ đứng trước nguy cơ đánh mất niềm tin của bạn đời mà còn có thể khiến những người thân vô tội bị cuốn vào những hệ lụy không mong muốn.

Lý do thực sự đàn ông ngoại tình

Nhiều người thậm chí xem sự phản bội là điều khó tránh khỏi trong một mối quan hệ. Ảnh minh họa

Desiree Peralta, tác giả và nhà phát triển phần mềm gốc Cộng hòa Dominica, cho rằng một thực tế đáng buồn là ngoại tình dường như ngày càng bị bình thường hóa. Nhiều người thậm chí xem sự phản bội là điều khó tránh khỏi trong một mối quan hệ, theo Znews.

Nhưng liệu chúng ta có thể ngăn chặn điều đó bằng cách trở thành người yêu lý tưởng? Theo tác giả, câu trả lời là không. Bởi đôi khi, lý do một người ngoại tình không nằm ở những gì bạn thiếu sót, mà ở chỗ họ nghĩ mình có thể làm vậy mà không phải chịu hậu quả, theo Medium.

Trong cuốn Nội tình của ngoại tình, tác giả Esther Perel cũng đào sâu về chủ đề này. Bà đặc biệt quan tâm đến câu hỏi vì sao ngoại tình xảy ra, thay vì chỉ dừng lại ở những hệ lụy. Tác giả chỉ ra rằng khi bị phản bội, các cặp đôi thường rơi vào vòng xoáy của đổ lỗi và hàn gắn bề nổi, mà ít khi chạm được đến những nguyên nhân gốc rễ.

Điều đáng buồn là sau khi bị phản bội, nhiều phụ nữ dành hàng năm trời để tự vấn, cố tìm hiểu mình đã làm gì sai và cần thay đổi điều gì để chuyện tương tự không tái diễn. Họ mất tự tin, nghi ngờ bản thân, trong khi quyết định của đối phương có thể chẳng liên quan đến những thiếu sót của họ.

Bạn có thể là người yêu chu đáo, tận tâm và biết quan tâm, nhưng đối phương vẫn có thể ngoại tình nếu tin rằng mình sẽ không phải trả giá. Sự phản bội còn phụ thuộc vào lựa chọn, giá trị sống và tinh thần trách nhiệm của người trong cuộc.