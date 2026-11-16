Cái giá cho những quán ăn nhập nhèm về giá!

Quán cơm B.C tính tiền nửa con gà luộc giá 300.000 đồng.

- Chuyện các quán ăn trên tuyến đường dài bán giá cao hơn không phải là hiếm, nhưng với cách buôn bán của quán cơm B.C ở Quảng Ngãi thì khó có thể biện minh. Bữa cơm với nửa con gà luộc, thịt kho trứng, rau lang luộc, canh cải thịt và cơm trắng mà tính đến 640.000 đồng thì “cắt cổ” thật. Khi khách thắc mắc về giá cả, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, quán giảm giá phần gà từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng, đưa tổng hóa đơn về 590.000 đồng!

- Quán ăn thì phải niêm yết giá hoặc báo giá rõ ràng ngay từ đầu có phải hay hơn không!

- Như trường hợp của quán cơm B.C lại không niêm yết đầy đủ giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món. Phía quán giải thích, khách yêu cầu thêm thịt gà nên nhân viên tính thêm tiền, trong khi giá bán thông thường là 250.000 đồng/nửa con. Đối với các món ăn còn lại, quán cho biết do giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng và đã áp dụng mức giá này từ lâu nhưng chưa ghi nhận phản ánh về giá bán…

- Vậy cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện những gì?

- Sau khi sự việc được phản ánh, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và xác định cơ sở có hai hành vi vi phạm: không niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn giá niêm yết. Cụ thể, món gà luộc không có trong bảng giá, còn món canh cải thịt được bán cao hơn giá niêm yết. Chủ cơ sở bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng, đồng thời phải khắc phục việc niêm yết giá và hoàn trả khoản tiền thu cao hơn giá công khai cho khách hàng.

- NXD thiết nghĩ, điều quan trọng hơn là phải minh bạch giá cả ngay từ đầu. Người bán có quyền định giá, song khách hàng cũng có quyền được biết và lựa chọn. Bởi một bữa cơm có thể đắt, nhưng cách tính tiền thì phải rõ ràng, sòng phẳng; không thể để khách ăn xong mới ngỡ ngàng vì hóa đơn.