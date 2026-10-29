Cái giá cho hành vi coi thường pháp luật

Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tụ tập đông người, mang theo hung khí, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo cáo trạng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Hưng Tài và Nguyễn Quốc Đạt sinh năm 1997, cư trú ấp Nam, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 14 giờ ngày 19/2/2026, Tài sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ với Đạt, hẹn gặp để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Quang cảnh phiên tòa

Thời điểm này, Đạt đang nhậu cùng Võ Văn Thành Trai và một số người khác. Sau khi nghe Đạt kể việc nhóm Tài đang ở nhà Huỳnh Hiếu Thuận, Trai cùng một số người đồng ý đi tìm nhóm đối phương, mang theo hung khí.

Khoảng 19 giờ 36 phút cùng ngày, nhóm của Đạt gồm nhiều người đi trên các xe mô tô đến nhà Thuận nhưng không gặp người cần tìm. Đến khoảng 20 giờ 53 phút, nhóm tiếp tục quay lại lần thứ hai nhưng vẫn không gặp Thuận.

Mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy lên khi những người liên quan liên hệ, lôi kéo thêm bạn bè, người quen tham gia. Hai nhóm tập hợp người, chuẩn bị dao tự chế, mác, kiếm và nhiều loại hung khí khác.

Theo cáo trạng, nhóm của Đạt tập trung tại khu vực chân cầu Xóm Sọc, sau đó di chuyển theo đường huyện 05 hướng về ngã ba Vạn Thành, xã Tân Hòa, để gặp nhóm của Tài và Trần Quốc Dương.

Khoảng 22 giờ, tại khu vực này, hai nhóm với khoảng 80 người có mặt, la hét, chửi bới, thách thức nhau.

Một số người sử dụng súng bắn về phía nhóm đối phương và nhóm còn lại bắn trả; nhiều người khác cầm dao, mác, kiếm tự chế chạy qua lại, la hét, kích động, sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn.

Một số người ngồi trên xe theo dõi, chờ hỗ trợ khi cần thiết; có người còn nhặt đá ném về phía nhóm đối phương.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Trước đó, tại nhà Huỳnh Hiếu Thuận, một số người trong nhóm đã tụ tập đông người, mang theo hung khí, la lối và đạp cửa nhà, gây náo loạn khu dân cư.

Những hành vi này khiến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng, gây hoang mang dư luận và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Khi người dân hô lớn có lực lượng công an đến, hai nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng và các tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội 53 bị cáo, HĐXX đã quyết định mức hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

HĐXX tuyên phạt Lê Hồ Hiệp mức án 5 năm 6 tháng tù; Phạm Trần Gia Huy mức án 4 năm tù trong vụ án này và 1 năm 6 tháng tù của bản án trước tổng mức án 5 năm 6 tháng tù; Võ Văn Thành Trai mức án 5 năm 3 tháng tù; Trần Quốc Dương, Nguyễn Cao Khánh cùng mức án 5 năm tù

Bùi Hưng Tài mức án 4 năm 9 tháng tù; Lê Xuân Duy mức án 2 năm 9 tháng tù và 2 năm tù của bản án trước tổng hợp mức án là 4 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thành Tiến, Hồ Gia Nguyên và Đoàn Chí Cường cùng mức án 4 năm 3 tháng tù; Đỗ Tấn Phúc mức án 4 năm tù; Nguyễn Thành Đức mức án 2 năm 6 tháng tù và 1 năm 6 tháng tù bản án trước tổng hợp mức án là 4 năm tù

Nguyễn Quốc Them, Đặng Văn Tân, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Lê Huy Hoàng, Phạm Khánh Huy, Trần Minh Giàu, Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Nhật Hào và Võ Thái Trọng Nhân cùng mức án 3 năm tù;

Trần Mai Trường Thịnh, Nguyễn Võ Minh Trí, Trần Phương Bình, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh khoa, Đỗ Công Thành, Huỳnh Khánh Duy và Hồ Văn Thanh Tú cùng mức án 2 năm 9 tháng tù; Đinh Hoài Phong, Đặng Minh Tường, Trần Nhựt Trường và Đoàn Hữu Phát cùng mức án 2 năm 6 tháng tù;

Trần Nguyên Khôi, Huỳnh Nguyễn Châu Ngọc, Lê Quốc Quỳnh, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Hồ Minh Khôi, Đặng Chí Khang, Nguyễn Quyên Hạnh, Nguyễn Trọng Nhân, Trần Phương Thành, Trương Tuấn Phong, Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Khánh và Nguyễn Hồng Thống mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù.

Thái Bình An, Nguyễn Anh Kiệt, Bùi Võ Anh Khoa, Bạch Thanh Duy, Nguyễn Minh Vương, Phan Trường Giang và Võ Thanh Nam cùng mức án 2 năm tù.

TAND khu vực 2 - Đồng Tháp đưa vụ án ra xét xử lưu động không chỉ nhằm giải quyết vụ án theo quy định pháp luật mà còn góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Thông qua phiên tòa, người dân có điều kiện trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, hiểu rõ hơn về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây rối trật tự công cộng cũng như hậu quả pháp lý mà các bị cáo phải gánh chịu.

Việc xét xử vụ án nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế hành vi nóng giận, không bị lôi kéo vào các nhóm gây rối, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và sự bình yên của cộng đồng.