Sáng 24/10, phát biểu tại tổ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc cắt giảm tiền kiểm phải đi liền với hậu kiểm thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, tiêu chí phân loại đối tượng đánh giá tác động môi trường chủ yếu giao Chính phủ quy định, nhiều tiêu chí còn định tính...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông đặc biệt băn khoăn về việc lược bỏ khu dân cư tập trung, nguồn nước cấp sinh hoạt khỏi yếu tố nhạy cảm. "Cái gì gắn trực tiếp với sức khỏe người dân thì không thể đơn giản hóa", Chủ tịch Quốc hội nói.

Phiên thảo luận tại Tổ 2 sáng 24/10. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng thời, ông nhấn mạnh: "Bây giờ ban hành Luật về bảo vệ môi trường làm sao chất lượng sống của người dân được nâng lên, quyết liệt làm".

Nêu thực tế ô nhiễm trong khu dân cư, rác sinh hoạt, rác thải ở bệnh viện, nguồn nước, chất lượng không khí…, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần quan tâm cách đánh giá.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc miễn đánh giá tác động môi trường cho dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp chỉ nên áp dụng khi hạ tầng xử lý đã đồng bộ, đồng thời phải loại trừ các dự án có khí thải lớn, chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

"Khi luật này có hiệu lực thì đi sâu, đi sát kiểm tra các khu công nghiệp, các làng nghề xem vấn đề xử lý môi trường như thế nào?", Chủ tịch Quốc hội nói và nêu ví dụ về ngành điện, như nhiệt điện than, tro xỉ cũng ảnh hưởng đến môi trường ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phân cấp phải đi cùng với trách nhiệm và điều phối liên vùng. "Ô nhiễm không dừng lại ở địa giới hành chính, đơn cử như sông Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải nhiều năm chưa sạch, chính vì trách nhiệm chung, hóa ra không phải của ai, 'cha chung không ai khóc'", Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh phải hết sức lưu ý.

Về trách nhiệm người đứng đầu, có hai luồng ý kiến. Chủ tịch Quốc hội nghiêng về phương án gắn trách nhiệm với các chỉ tiêu chất lượng môi trường đo đếm được, công khai định kỳ, không quy trách nhiệm chung chung nhưng cũng không để chỗ né tránh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của việc sửa luật lần này là "cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm"; nới "tiền kiểm" nhưng phải siết "hậu kiểm"; phân cấp nhưng không phân tán; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.