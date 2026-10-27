Cái gì có nhiều lá nhưng không phải cây? Đáp án rất quen thuộc

Nhắc đến “lá”, phần lớn chúng ta nghĩ ngay đến cây cối. Tuy nhiên, câu đố nói rõ thứ cần tìm không phải là cây. Vì vậy, càng cố đi tìm trong thế giới thực vật, bạn càng đi xa lời giải.

Điểm thú vị nằm ở chữ “nhiều”. Thứ cần tìm không chỉ có một, hai lá mà là cả tập hợp, có thể đếm thành con số cụ thể. Ngoài ra, chữ “lá” ở đây cũng không chỉ hình dáng giống chiếc lá cây, mà là cách người Việt quen gọi tên từng đơn vị của nó.

Câu đố không đòi hỏi kiến thức phức tạp mà thử thách khả năng liên tưởng và cách hiểu từ ngữ. Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn, bạn đã có thể tìm ra lời giải.

Cái gì có nhiều lá mà không phải cây? (Ảnh minh họa)

Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.