Cái chết của của sao nam 2 Ngày 1 Đêm, gần 9 năm vẫn còn bí ẩn

Tài tử Kim Joo Hyuk, người từng tham gia chương trình giải trí 2 Ngày 1 Đêm, đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 10/2017. Gần 9 năm sau, những tình tiết xoay quanh nguyên nhân khiến nam diễn viên mất lái vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 30/10/2017 trên một con phố thuộc phường Samseong, quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Khi đang điều khiển ô tô, Kim Joo Hyuk xảy ra va chạm lần đầu với một chiếc Hyundai Grandeur ở làn đường thứ 3. Sau cú va chạm, hai phương tiện di chuyển chậm song song với nhau trong khoảng 10 giây.

Ngay sau đó, xe của nam diễn viên bất ngờ tăng tốc, tiếp tục va quệt với chiếc Grandeur rồi lao vào tường một khu chung cư. Chiếc xe mất kiểm soát, lật nhào xuống bậc thang. Vụ tai nạn khiến Kim Joo Hyuk tử vong.

Sáng 4/11, tờ Newsis đăng tải bài viết phân tích những nghi vấn chưa được giải đáp về nguyên nhân vụ tai nạn dưới góc nhìn pháp y. Trong đó, một trong những chi tiết đáng chú ý là lời khai của tài xế chiếc Hyundai Grandeur liên quan đến biểu hiện bất thường của nam diễn viên ngay sau cú va chạm đầu tiên.

Theo lời khai với cảnh sát, tài xế này cho biết: “Ngay sau cú va chạm đầu tiên, anh Kim Joo Hyuk đã ngả ngực lên vô lăng, hai tay ôm chặt lấy vô lăng và tỏ ra vô cùng đau đớn”.

Chi tiết trên khiến các chuyên gia đặt nghi vấn nam diễn viên có thể đã gặp vấn đề sức khỏe cấp tính trước khi xảy ra cú va chạm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của Viện Khoa học điều tra hình sự quốc gia cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Kim Joo Hyuk là chấn thương sọ não nghiêm trọng do ngoại lực tác động trong quá trình xe bị lật.

Đáng chú ý, các kết quả kiểm tra không phát hiện bằng chứng cho thấy nam diễn viên bị nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não trước khi tai nạn xảy ra.

Giáo sư Yoo Seong Ho thuộc Khoa Pháp y, Đại học Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul cho biết, kết quả kiểm tra mô học dưới kính hiển vi cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường như tổn thương động mạch vành, nhồi máu cơ tim hay viêm nhiễm.

Những nghi vấn liên quan đến việc Kim Joo Hyuk sử dụng ma túy hoặc lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép cũng không được xác nhận. Kết quả xét nghiệm máu không phát hiện cồn hay các loại thuốc đặc biệt trong cơ thể nam diễn viên.

Lượng thuốc kháng histamin được tìm thấy chỉ ở mức 0,007 mg/l. Theo kết quả phân tích, đây là lượng thuốc còn sót lại từ loại thuốc nam diễn viên đã sử dụng vài ngày trước đó và không được xác định là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Dù vậy, giáo sư Yoo Seong Ho cho rằng vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng Kim Joo Hyuk bị rối loạn nhịp tim trước thời điểm xảy ra va chạm. Đây cũng là một trong những điểm khó khăn trong quá trình xác định nguyên nhân vụ việc, bởi tình trạng rối loạn nhịp tim không thể được xác nhận thông qua khám nghiệm tử thi.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, khả năng phương tiện gặp sự cố kỹ thuật cũng từng được cơ quan chức năng xem xét. Viện Khoa học điều tra hình sự quốc gia đã tiến hành giám định chiếc xe nhưng không tìm thấy dấu hiệu cho thấy phương tiện tăng tốc đột ngột hoặc hệ thống phanh gặp trục trặc.

Tuy nhiên, do thân xe bị hư hỏng nghiêm trọng, công tác giám định gặp nhiều hạn chế. Các chuyên gia không thể khôi phục và xác minh đầy đủ tình trạng kỹ thuật của phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Giáo sư Yoo Seong Ho nhận định, nguyên nhân trực tiếp khiến Kim Joo Hyuk tử vong đã được xác định là chấn thương sọ não. Tuy nhiên, lý do khiến nam diễn viên mất kiểm soát phương tiện vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

Vị giáo sư cho biết, nếu lời khai của nhân chứng là chính xác, ông nghiêng về giả thuyết Kim Joo Hyuk có thể đã bị rối loạn nhịp tim cấp tính, dẫn đến mất khả năng kiểm soát ô tô trong giây lát. Dù vậy, đây chỉ là nhận định cá nhân, chưa thể được xác nhận bằng các kết quả pháp y.

Như vậy, dù nguyên nhân tử vong đã được làm rõ, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến Kim Joo Hyuk qua đời vẫn còn những điểm chưa thể kết luận chắc chắn.

Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, là con trai của cố diễn viên Kim Moo Sung. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim và chương trình giải trí như Hur Jun - The Original Story, Chuyện tình Prague, Hãy nói yêu em, Người hầu gái, Siêu trộm chân dài, Reply 1988 và 2 Ngày 1 Đêm.

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên ở tuổi 45 từng khiến đồng nghiệp và khán giả Hàn Quốc bàng hoàng, tiếc thương.