'Cái chết' của áo phao đen ở Hàn Quốc?

Ca sĩ Karina của Aespa diện chiếc áo màu cá tính. Ảnh: katarinabluu/Instagram.

Các ngôi sao Kpop như Seulgi (Red Velvet), Karina và Winter (Aespa), Jang Wonyoung (Ive) gần đây được bắt gặp diện áo phao với nhiều màu sắc khác nhau, cho thấy sự chuyển dịch trong xu hướng thời trang, phần nào chịu ảnh hưởng từ các thương hiệu nội địa, theo The Korea Herald.

“Trước đây, các công ty thường tập trung lượng hàng vào những màu cơ bản như đen và xanh navy, vốn có sức tiêu thụ ổn định, trong khi các màu khác chủ yếu được đưa ra như lựa chọn bổ sung”, một người trong ngành thời trang Hàn Quốc cho biết.

Gần đây, nhu cầu đối với các sản phẩm nhiều màu sắc tăng đáng kể. Vì vậy, ngay từ khâu lên kế hoạch sản phẩm, các công ty đã đưa ra nhiều lựa chọn màu sắc hơn.

Dù vậy, không phải ai cũng tin xu hướng này sẽ duy trì lâu dài.

“Nếu định mặc thường xuyên thì cứ mua áo màu đen. Đến khi xu hướng thoái trào, ai còn muốn mặc những chiếc áo màu mè đó nữa?”, Kwon Young-jin (32 tuổi), nhân viên văn phòng tại Seoul, nói.

Kang Soo-min (38 tuổi) cho hay suốt mùa đông, cô chỉ mặc áo phao đen. “Chúng cũng dễ bảo quản hơn những chiếc áo màu sáng”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, một số người sẵn sàng đón nhận sự thay đổi.

“Mặc toàn đồ đen thật đơn điệu. Dù mặc gì trông cũng na ná nhau, nên lần này tôi đã mua một chiếc áo màu vàng chanh”, Park Hae-soo (29 tuổi), người vừa mua một chiếc áo phao mỏng nhẹ, cho biết.

Ca sĩ Seulgi của nhóm nhạc Red Velvet trong chiếc áo phao sáng màu bắt mắt. Ảnh: hi_sseulgi/Instagram.

Các chuyên gia trong ngành thời trang nhận định sự lên ngôi của những xu hướng lấy màu sắc làm chủ đạo như mint-core (phong cách màu bạc hà), lemon-core (màu vàng chanh) và purple-core ( màu tím) đã thúc đẩy nhu cầu đối với áo khoác mùa đông có bảng màu đa dạng hơn. Những xu hướng này hướng đến việc đưa các gam màu đặc trưng vào phong cách ăn mặc thường ngày.

Sự dịch chuyển này cũng thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm trực tuyến. Trên Zigzag, nền tảng thời trang do Kakao Style vận hành, lượng tìm kiếm từ khóa “màu tím” trong giai đoạn tháng 7-9 tăng vọt 740% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm “màu vàng chanh” tăng hơn 8 lần, trong khi từ khóa “màu bạc hà” tăng hơn 5 lần.

W Concept, một nền tảng thời trang khác, cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá trị giao dịch trung bình của các sản phẩm màu vàng chanh, xanh olive và tím tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số sản phẩm màu bạc hà tăng 130%, trong khi sản phẩm màu vàng chanh và xanh olive lần lượt tăng 92% và 39%.