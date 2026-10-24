Cải cách vì người dân, doanh nghiệp

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Biên Hòa đến tận nhà kiểm tra hồ sơ cho người dân trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Đồng Nai đang chuyển từ số hóa quy trình sang nâng cao chất lượng phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng thực chất của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Từ số hóa đến nâng cao chất lượng phục vụ

Với điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân có thể nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ và nhận thông báo kết quả giải quyết TTHC mà không cần trực tiếp đến cơ quan công quyền. Tuy nhiên, người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ vẫn có thể gặp khó khăn khi kê khai thông tin, xác thực tài khoản hoặc tải tài liệu đính kèm.

Với công nhân, người buôn bán và những người khó sắp xếp thời gian trong giờ hành chính, việc đến cơ quan hành chính để hỏi thông tin, bổ sung giấy tờ hay nhận kết quả đều ảnh hưởng đến công việc, thu nhập. Vì vậy, cải cách cần bắt đầu từ việc hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, công khai tiến độ xử lý và hạn chế những lần đi lại không cần thiết.

Trường hợp bà Lê Thanh Thủy ở phường Biên Hòa cho thấy ý nghĩa thiết thực của cách làm này. Khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, bà Thủy được cán bộ đến tận nhà kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và cách nộp hồ sơ trực tuyến. Nhờ đó, bà chỉ phải nộp hồ sơ 1 lần, không phải bổ sung giấy tờ.

“Tôi rất hài lòng khi được cán bộ hỗ trợ trong suốt quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục trực tuyến đến nhận kết quả. Tôi thấy cải cách hành chính thực sự mang lại sự tiện lợi cho người dân, nhất là khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vốn phức tạp” - bà Thủy chia sẻ.

Thực tế, đưa thủ tục lên môi trường mạng chưa đồng nghĩa với việc người dân có thể hoàn thành dễ dàng. Khi quy trình còn phức tạp, hướng dẫn thiếu thống nhất hoặc dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ hiệu quả, người dân vẫn phải đi lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần. Những vướng mắc này một khi chưa được giải quyết, chuyển đổi số khó phát huy đầy đủ hiệu quả.

Cuối tháng 9 vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về cải cách TTHC, đặt mục tiêu đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục; phấn đấu đến năm 2027, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết. Ứng dụng công nghệ tạo thuận tiện hơn cho người dân, hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đối với doanh nghiệp, hiệu quả cải cách gắn trực tiếp với tiến độ đầu tư và chi phí thực hiện dự án. Vì thế, cải cách cần tập trung loại bỏ những yêu cầu không cần thiết, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và kịp thời tháo gỡ các khâu gây chậm trễ. Khi quy trình rõ ràng, thời gian xử lý được bảo đảm, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong triển khai dự án, giảm chi phí phát sinh.

Ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng môi trường Khang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá: Cải cách hành chính của Đồng Nai đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản trên địa bàn Trảng Bom, trong đó có những thủ tục hoàn thành sớm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Ngày 3-7-2026, Thành ủy Đồng Nai ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền thông minh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là xây dựng nền hành chính hiện đại, vận hành chủ yếu trên môi trường số và dữ liệu; TTHC được tái cấu trúc theo hướng đơn giản, minh bạch, thuận tiện; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp. Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng chính quyền số, chính quyền thông minh của thành phố.

Lấy hiệu quả làm thước đo

Ở cấp xã, trung tâm phục vụ hành chính công là nơi người dân trực tiếp cảm nhận chất lượng cải cách. Do đó, bên cạnh đầu tư công nghệ, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có ý nghĩa quyết định.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Phước Lê Hoàng Phú cho biết: Đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ số trong giải quyết TTHC. Hiện tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt gần 98%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%. Toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết đều được số hóa, cấp bản điện tử có giá trị pháp lý và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Từ giữa năm 2026, trung tâm thực hiện cắt giảm từ 30-50% thời gian giải quyết đối với 20 TTHC có tần suất giao dịch cao; áp dụng nguyên tắc “6 rõ” nhằm hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, hướng đến mục tiêu nâng chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đạt hơn 95%. Ngoài ra, phường còn triển khai mô hình Ngày thứ Bảy vì dân - Chạm tay là xong để phù hợp với địa bàn đông công nhân lao động.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho rằng: Qua các đợt kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các phường, xã gần đây, yêu cầu đặt ra là giải quyết TTHC đúng quy định, đúng hạn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Các trung tâm cần thường xuyên rà soát tiến độ hồ sơ, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc; cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đánh giá: Sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với chuyển đổi số, việc đổi mới phương thức quản lý và điều hành đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao hiệu lực quản lý, cải thiện môi trường đầu tư và tạo không gian thuận lợi cho phát triển.

Cải cách TTHC là quá trình liên tục, đòi hỏi sự đồng bộ giữa công nghệ, con người và cách tổ chức công việc. Với Đồng Nai, mở rộng dịch vụ công trực tuyến đang gắn với cắt giảm khâu không cần thiết, kết nối dữ liệu hiệu quả và nâng cao trách nhiệm phục vụ. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết rõ cần làm gì để hạn chế đi lại và yên tâm về tiến độ giải quyết công việc; minh bạch thủ tục, thời gian xử lý và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Khi từng thủ tục được giải quyết bằng tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, người dân, doanh nghiệp sẽ cảm nhận rõ giá trị của cải cách hành chính. Đó cũng là thước đo quan trọng để Đồng Nai xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân và đồng hành cùng doanh nghiệp.