Cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu, giải trình đầy đủ đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Các đại biểu cho rằng, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội, đồng thời bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc.

Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử, tiếp thu ý kiến chuyên gia và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình trình Quốc hội. Dự thảo định hướng sửa đổi Bộ luật hiện hành cũng đã được Quốc hội cho ý kiến định hướng tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tập trung vào các vấn đề lớn như: sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm như các quy định chuẩn bị phạm tội, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; bổ sung quy định về nhóm tội phạm có tổ chức; bổ sung một số tội danh mới và hành vi phạm tội mới; sắp xếp, cấu trúc lại các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông trong Bộ luật Hình sự hiện hành thành các tội xâm phạm an ninh mạng...

Dự luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về hình phạt như: tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình giảm từ 10 tội danh xuống còn 4 tội danh, cơ bản nâng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại các tội danh...; sửa đổi, bổ sung về các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự và quy định về không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; mức phạt tiền và mức định lượng tiền trong cấu thành định tội tại các tội danh; bổ sung một số tội danh, hành vi phạm tội mới; đồng thời sắp xếp, cấu trúc lại các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông thành các tội xâm phạm an ninh mạng...

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu ghi nhận những sửa đổi, bổ sung đối với luật hiện hành góp phần tổ chức hoạt động điều tra khoa học, kịp thời, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được sửa đổi toàn diện nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến tổ chức hoạt động của cơ quan điều tra; bảo đảm sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; khắc phục những hạn chế, bất cập qua thực tiễn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện hành; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan; bảo đảm hoạt động điều tra được tổ chức khoa học, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi quy định về một số vấn đề như: nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.