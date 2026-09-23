Cải cách tiền lương phải theo kịp thị trường lao động và già hóa dân số

Chiều 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Đề án được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo kế hoạch, Đề án sẽ được trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đánh giá Bộ Nội vụ, trực tiếp là Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cùng nhóm biên tập đã xây dựng đề cương Đề án công phu, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi phải đánh giá đầy đủ kết quả đạt được cũng như những hạn chế sau gần 10 năm triển khai các nghị quyết.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Dân trí).

Còn bất cập về tương quan tiền lương

Theo Phó thủ tướng, thời gian qua, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từng bước; cơ chế tiền lương trong khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục được hoàn thiện. Việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy góp phần tạo thêm nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được nghiên cứu, bổ sung, gắn với phân loại và đánh giá đội ngũ.

Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số bất cập, nhất là tương quan tiền lương giữa các nhóm đối tượng. Yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm cũng chưa được thực hiện đầy đủ.

Phó Thủ tướng cho rằng việc cải cách tiền lương thời gian qua chưa thể thực hiện một cách căn cơ, toàn diện nhưng cách tiếp cận cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách. Quá trình thực hiện được triển khai theo hướng thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với bảo hiểm xã hội, chính sách đã có những chuyển biến tích cực nhưng thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới. Trong đó, tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên thông chặt chẽ. Việc xác định mức đóng, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực lên cân đối quỹ.

Chính sách phải thích ứng với bối cảnh mới

Phó thủ tướng yêu cầu Đề án phải bảo đảm tính bao trùm, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn; đồng thời làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án trên cả ba phương diện chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Đáng chú ý, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội giai đoạn mới cần được đặt trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Đề án cũng phải tính đến những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, xu hướng già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, chính sách tiền lương cần vừa thích ứng với các thay đổi, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô. Chính sách phải có khả năng điều chỉnh kịp thời trong cả ngắn hạn và dài hạn, đồng thời góp phần thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. Hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng trước khi trình Trung ương.