Cải cách thuế và hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị chiều 21/10. Ảnh: BTC

Đối thoại thực chất, tháo gỡ vướng mắc

Tại Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026, diễn ra chiều 21/10 với chủ đề “Chính sách thuế - hải quan: Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời lắng nghe và xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Bà Lee Mi Yon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng thứ nhất về tổng vốn đầu tư lũy kế, đứng thứ hai về viện trợ phát triển (ODA) và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Theo bà Lee Mi Yon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam tại Việt Nam, thời gian qua các cơ quan chức năng Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai hoạt động đầu tư trong môi trường ổn định.

“Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan được duy trì định kỳ từ năm 2008 đến nay, trở thành kênh trao đổi hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Qua các kỳ đối thoại, nhiều vướng mắc về thuế được thảo luận thẳng thắn, một số nội dung được cụ thể hóa trong chính sách thực tế”, bà Lee Mi Yon cho biết.

Đây cũng là cơ hội để các bên chia sẻ định hướng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

Ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đã bày tỏ sự ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Ko Tea Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động, duy trì đối thoại thường niên và thực hiện các chính sách hỗ trợ đã góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Theo ông Koo Bon Kyung, ưu đãi thiết thực đối với doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc giảm thuế mà còn ở môi trường kinh doanh tiên tiến, nơi công nghệ và vốn đầu tư được bảo vệ an toàn, tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi thủ tục hành chính được bảo đảm.

Năm 2026, hoạt động đối thoại được đổi mới theo hướng chủ động, thực chất và liên tục hơn. Trước phiên đối thoại trực tiếp, cơ quan Thuế và Hải quan tổ chức chương trình hỏi - đáp trực tuyến trên trang thông tin điện tử, thu hút gần 40.000 lượt truy cập, tiếp nhận và xử lý hơn 100 câu hỏi trọng tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hoạt động này giúp doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt quy định mới, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn, nghiên cứu và xử lý vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ông Koo Bon Kyung (KOTRA).

Tại Hội nghị, doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị về tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục

Toàn cảnh Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, thời gian qua, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các luật thuế, Luật Quản lý thuế và Luật Hải quan nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế, hải quan và chính sách thuế. Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, chuyển đổi số được triển khai trong chính sách, phương thức và quy trình quản lý; dịch vụ thuế điện tử tiếp tục được hiện đại hóa, các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải đáp chính sách được phát triển.

Trong lĩnh vực hải quan, ngành Hải quan đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thử nghiệm Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp, thí điểm mô hình thông quan tập trung, đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Kết quả cải cách được thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể. Ngành thuế đã hoàn thành mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực hải quan, 11 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ; 14 điều kiện kinh doanh và 2 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Công tác quản lý rủi ro, kiểm tra các trường hợp có rủi ro cao về giá giao dịch liên kết được tăng cường trên cơ sở dữ liệu tập trung, gắn với đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi.