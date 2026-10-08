Cải cách thuế và hải quan phải đi vào thực chất

Đây là nội dung được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại diễn đàn “Ngành thuế và ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số” do Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan tổ chức sáng 8-10, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhưng với riêng ngành thuế và hải quan cần tiếp tục đổi mới, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết đến nay ngành thuế đã cắt giảm 115 thủ tục hành chính, giảm 51% so với năm 2024. Qua đó, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp đều giảm 56%. Hiện 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trên môi trường điện tử. Ngành thuế đang tiếp tục cắt giảm thành phần hồ sơ, khai thác dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành để thay thế những thông tin người nộp thuế phải cung cấp.

Trong lĩnh vực hải quan, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, cho biết ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 66 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 39 thủ tục và đơn giản hóa 27 thủ tục.

Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cải cách cần được đẩy nhanh và thực chất hơn. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho biết doanh nghiệp mong muốn thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ được cắt giảm mạnh mẽ, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp lo ngại chính sách thuế thay đổi nhanh, thiếu tính dự báo và nguy cơ hồi tố. Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam kiến nghị chính sách thuế cần ổn định, có lộ trình thực hiện rõ ràng, tránh gây “sốc” và phát sinh thêm thủ tục chồng chéo cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử toàn cầu Việt Nam, đề nghị xây dựng kênh tương tác giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, hải quan để kịp thời giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam, chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm xử lý hơn 600.000 doanh nghiệp, đến nay mới hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp. Số còn lại vẫn gặp nhiều vướng mắc. Bà Cúc đề nghị cơ quan thuế phân loại doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp; với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, cần xem xét giảm các khoản phạt, phí nhằm giảm gánh nặng và tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục.