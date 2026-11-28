Chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai đồng bộ với quá trình thi hành Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã rà soát toàn diện hệ thống TTHC lĩnh vực thuế theo hướng bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; hợp nhất, tích hợp các thủ tục có nội dung tương đồng; đơn giản hóa thành phần hồ sơ, chỉ tiêu kê khai và yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời đẩy mạnh khai thác, tái sử dụng dữ liệu để giảm thao tác cho người nộp thuế.

Trong 9 tháng năm 2026, Cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành 14 quyết định công bố TTHC, gồm 6 TTHC mới; sửa đổi, bổ sung 45 TTHC; thay thế 97 TTHC và bãi bỏ 49 TTHC.

Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng số TTHC thuế còn 115 thủ tục, giảm 104 thủ tục, tương ứng 47,5% so với thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP và giảm 120 thủ tục, tương ứng 51% so với ngày 1/1/2025; 100% TTHC được cung cấp theo hình thức toàn trình. Qua thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, chi phí tuân thủ giảm khoảng 4.976,1 tỷ đồng, tương ứng 58%; thời gian thực hiện TTHC giảm khoảng 1.217,6 ngày, tương ứng 70,08% so với năm 2024.

Cùng với đó, Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy trình điện tử; đã trình Bộ Tài chính ban hành danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Bộ phận Một cửa của Cục Thuế; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử để tổ chức thực hiện thống nhất. Công tác kiểm tra cải cách TTHC cũng được triển khai trực tiếp tại một số địa phương để kịp thời chấn chỉnh tồn tại, tăng kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững PGS.TS Vương Thị Thu Hiền cho rằng, việc chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý điện tử, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhìn nhận về những kết quả trên, PGS.TS Vương Thị Thu Hiền, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, thời gian gần đây, ngành Thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hiện đại hóa quản lý và cải cách thủ tục hành chính.

PGS.TS Vương Thị Thu Hiền đánh giá cao quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Việc mở rộng khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử và các ứng dụng thuế điện tử giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian đi lại và chi phí giao dịch.

Đồng thời, ngành Thuế đã tăng cường rà soát, cắt giảm các thủ tục, thành phần hồ sơ và khâu xử lý không cần thiết; tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, ngân hàng và các cơ quan liên quan; từng bước áp dụng quản lý thuế dựa trên dữ liệu, hạn chế yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống quản lý nhà nước.

Lấy mức độ hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng cải cách

Theo PGS.TS Vương Thị Thu Hiền, cơ quan Thuế còn đổi mới phương thức quản lý thuế theo hướng quản lý rủi ro; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu trong quản lý, phân loại người nộp thuế theo mức độ rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, giảm các cuộc kiểm tra không cần thiết, hạn chế gây gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế.

Đặc biệt, ngành thuế chú trọng nâng cao chất lượng hỗ trợ và phục vụ người nộp thuế thông qua việc đa dạng hóa các kênh tư vấn, giải đáp chính sách thuế trực tiếp và trực tuyến; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, hướng dẫn kịp thời các quy định mới, đặc biệt là những chính sách có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Song song với đó, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thuế; tăng cường đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng số, kỹ năng hỗ trợ người nộp thuế; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ.

Chuyên gia đánh giá, các giải pháp trên đã góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Điều quan trọng trong thời gian tới là ngành Thuế cần tiếp tục chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy mức độ hài lòng và chi phí tuân thủ thực tế của người nộp thuế làm thước đo chất lượng cải cách.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ, trong công cuộc hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách TTHC luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mọi nỗ lực cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ghi nhận bởi chính cộng đồng người nộp thuế. Do đó, nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ, Cục Thuế đã triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên quy mô toàn quốc thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến.

Báo cáo công bố vào tháng 3/2026 cho thấy, đã có 228.651 người nộp thuế tại 34 tỉnh, thành phố tham gia đánh giá. Mức độ hài lòng chung đối với sự phục vụ của ngành Thuế đạt 92,3%, vượt mục tiêu đề ra cho giai đoạn đến năm 2025 tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (theo Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Tất cả các chỉ số thành phần từ công tác hỗ trợ, giải quyết TTHC, kiểm tra cho đến xử lý kiến nghị, khiếu nại đều đạt trên 91%.

Kết quả khảo sát này là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến thực chất trong văn hóa phục vụ của ngành Thuế, củng cố niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp vào bộ máy quản lý nhà nước.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để kinh tế Việt Nam bứt phá Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, ngành Thuế xác định doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý hay thụ hưởng dịch vụ, mà chính là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình cải cách. Do đó, cơ quan Thuế sẽ duy trì kênh đối thoại thường xuyên, chủ động lắng nghe các vướng mắc thực tế làm phát sinh chi phí tuân thủ để kịp thời tháo gỡ. Ở góc độ rộng hơn, chuyển đổi số và cải cách TTHC không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Thuế, mà còn tạo tác động trực tiếp đối với môi trường kinh doanh. Khi chi phí tuân thủ giảm xuống, doanh nghiệp sẽ giải phóng được nguồn lực lớn về thời gian, tài chính, quản trị và nhân sự để tập trung cho sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và mở rộng đầu tư. Mỗi thủ tục thuế được cắt giảm, mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh chóng đều góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.