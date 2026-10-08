Cải cách thuế, hải quan hướng tới giảm chi phí thực chất cho doanh nghiệp

Toàn cảnh Diễn đàn “Ngành thuế và ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số". (Ảnh: Thu Thủy)

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế-Tài chính phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan tổ chức Diễn đàn “Ngành thuế và ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, phục vụ doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan, đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản lý và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, công tác quản lý đang chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Chính sách thuế ngày càng phát huy vai trò hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đối với lĩnh vực hải quan, quá trình cải cách, hiện đại hóa được triển khai liên tục, hướng tới đơn giản hóa quy trình, thủ tục, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý. Trong bối cảnh quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam dự kiến sớm chạm mốc 1.000 tỷ USD, hoạt động hải quan có tác động trực tiếp đến thời gian, chi phí và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thu Thuỷ)

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Bộ Tài chính xác định việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư là yêu cầu xuyên suốt trong hoàn thiện và thực thi chính sách.

Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế và Hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý. Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương

“Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế và Hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả cải cách, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, ngành hải quan xác định cải cách thể chế, chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại là ba trụ cột trọng tâm để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thời gian qua, Cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành các quyết định công bố sửa đổi, bổ sung 66 thủ tục hành chính, bãi bỏ 47 thủ tục. Theo tham luận của Cục Hải quan, 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,65% doanh nghiệp; thời gian thông quan đối với luồng hàng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây.

Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, triển khai các mô hình thông quan tập trung, cửa khẩu thông minh và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu.

Ở lĩnh vực thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho rằng, yêu cầu cải cách có ý nghĩa đặc biệt bởi hoạt động của cơ quan thuế liên quan trực tiếp, thường xuyên đến hầu hết người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Mai Sơn, ngành thuế đang tập trung chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn bảo đảm quản lý hiệu quả, công bằng và minh bạch.

Ứng dụng eTax Mobile được nâng cấp, tích hợp VNeID, hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo Chatbot 24/7. Hệ thống hóa đơn điện tử tiếp tục cung cấp nguồn dữ liệu phục vụ quản lý; các quy trình đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế từng bước được số hóa.

Tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn doanh nghiệp

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá cao những chuyển biến của ngành thuế và ngành hải quan trong đối thoại, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số.

“Một trong những điểm mạnh nổi bật của hai ngành là văn hóa đối thoại, tinh thần cầu thị, lắng nghe và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, ông Đậu Anh Tuấn nhận xét.

Tuy nhiên, theo đại diện VCCI, những khó khăn doanh nghiệp phản ánh hiện nay có xu hướng chuyển từ khâu khai báo, kê khai ban đầu sang các công đoạn tiếp theo như hoàn thuế, hướng dẫn thực thi chính sách và sự thống nhất trong cách hiểu, áp dụng quy định pháp luật ở cơ sở.

Một vấn đề được nêu tại Diễn đàn là tình trạng chưa thống nhất trong phân loại mã HS. Ông Yoshida Susumu, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), phản ánh việc cùng một mặt hàng nhưng có thể được phân loại theo các mã HS khác nhau, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh mã hoặc phát sinh truy thu thuế.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Đức Hùng cho biết, ngành hải quan đang tăng cường phối hợp về phân loại HS/AHTN, nghiên cứu bổ sung các mặt hàng khó phân loại với tiêu chí rõ ràng, xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại, biểu thuế và chú trọng cơ chế xác định trước mã số hàng hóa.

Ngành hải quan cũng tiếp tục chuyển mạnh sang quản lý dựa trên mức độ tuân thủ và rủi ro, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Đến nay, có 397 doanh nghiệp tham gia Chương trình doanh nghiệp ưu tiên và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Những ý kiến tại diễn đàn cho thấy, bên cạnh kết quả cải cách thủ tục và chuyển đổi số, việc nâng cao tính thống nhất, minh bạch trong thực thi chính sách đang trở thành yêu cầu quan trọng, để những nỗ lực cải cách thực sự giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh.