Hoàn thiện quy định, quy trình quản lý tuân thủ

Một trong những định hướng đáng chú ý trong kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030 là tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình về quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, quản trị dữ liệu và hỗ trợ người nộp thuế. Việc hoàn thiện này phải bảo đảm tính thống nhất với các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và chương trình tái thiết kế quy trình của ngành Thuế.

Theo định hướng, cơ quan thuế sẽ xây dựng khung tiêu chí, chỉ số và mô hình đánh giá rủi ro thống nhất đối với người nộp thuế, ngành nghề, lĩnh vực, giao dịch và từng chức năng quản lý thuế. Trong đó, bốn nghĩa vụ trọng tâm gồm: đăng ký thuế, khai thuế, báo cáo và nộp thuế được xác định là nền tảng để đánh giá mức độ tuân thủ, đồng thời từng bước mở rộng sang các nghĩa vụ và hoạt động quản lý khác.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

Đại diện Cục Thuế cho biết, điểm cốt lõi của phương thức quản lý mới là không áp dụng một cách thức quản lý giống nhau đối với tất cả người nộp thuế, mà phân loại theo mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro để lựa chọn biện pháp phù hợp. Trên cơ sở đó, nguồn lực quản lý được tập trung vào những người nộp thuế, lĩnh vực, ngành nghề, giao dịch và hành vi có nguy cơ cao, trong khi mức độ can thiệp đối với nhóm có lịch sử tuân thủ tốt được giảm xuống.

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng, cách tiếp cận này hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế những biện pháp can thiệp không cần thiết, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Thuế cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, cơ quan thuế sẽ xây dựng hồ sơ tuân thủ tổng hợp của người nộp thuế. Hồ sơ được cập nhật từ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm thông tin đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nợ thuế, kiểm tra và các thông tin liên quan khác.

Cùng với đó, kho dữ liệu tập trung sẽ được xây dựng theo hướng kết nối đa nguồn, nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ đánh giá tuân thủ, đánh giá rủi ro, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để cơ quan thuế chuyển dần sang phương thức quản lý chủ động, dựa trên thông tin và kết quả phân tích thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã phát sinh.

Việc kết hợp quản lý dựa trên dữ liệu, đánh giá rủi ro với phân khúc hỗ trợ theo mức độ tuân thủ được kỳ vọng tạo nền tảng cho phương thức quản lý thuế chủ động, thống nhất và phù hợp hơn với từng nhóm người nộp thuế.

Để bảo đảm việc đánh giá và xử lý rủi ro được thực hiện thống nhất, kế hoạch cải cách đặt ra yêu cầu hoàn thiện mô hình quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro theo một chu trình liên tục.

Chu trình này gồm các bước: nhận diện rủi ro; thu thập và phân tích thông tin; đánh giá, xếp hạng; lựa chọn biện pháp quản lý; tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả; cập nhật hồ sơ và điều chỉnh tiêu chí, mô hình.

Việc quản lý theo chu trình không dừng lại ở khâu phát hiện và xử lý rủi ro, mà còn phải gắn với quá trình lập kế hoạch quản lý thuế, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả hằng năm. Đặc biệt, kết quả xử lý rủi ro phải được cập nhật trở lại hệ thống để phục vụ những lần đánh giá tiếp theo. Qua đó, cơ quan thuế có thể liên tục điều chỉnh phương thức quản lý trên cơ sở dữ liệu và tình hình tuân thủ thực tế.

Lấy dữ liệu là nền tảng quản lý rủi ro

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát toàn bộ các tiêu chí rủi ro đang được sử dụng trong từng lĩnh vực, loại bỏ những tiêu chí trùng lặp, không còn phù hợp hoặc có giá trị nhận diện thấp.

Trên cơ sở rà soát, khung tiêu chí thống nhất sẽ được hình thành theo các nhóm rủi ro, bao gồm: rủi ro đăng ký; rủi ro khai và báo cáo; rủi ro nộp thuế; rủi ro hoàn thuế; rủi ro miễn, giảm thuế; rủi ro hóa đơn; rủi ro nợ và cưỡng chế nợ; rủi ro kiểm tra, thanh tra; rủi ro thuế quốc tế; rủi ro trong kinh tế số và thương mại điện tử.

Theo đại diện Cục Thuế, đây là cơ sở để phân loại người nộp thuế theo mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro, từ đó xác định biện pháp quản lý tương ứng. Đối với những lĩnh vực có đủ dữ liệu và yêu cầu quản lý phù hợp, ngành Thuế sẽ từng bước áp dụng phương pháp thống kê, mô hình dự báo, học máy và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao khả năng nhận diện, phân tích và dự báo rủi ro.

Trong quản lý thuế hiện đại, chất lượng dữ liệu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng nhận diện và đánh giá chính xác mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Vì vậy, kế hoạch cải cách giai đoạn 2026 - 2030 đặt trọng tâm vào xây dựng kho dữ liệu tập trung, kết nối và đối chiếu thông tin từ các nguồn phù hợp.

Các nguồn dữ liệu được ưu tiên kết nối gồm dữ liệu đăng ký kinh doanh, ngân hàng, hải quan, cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng thương mại điện tử, dữ liệu thuế quốc tế và các nguồn thông tin khác theo quy định.

Trên nền tảng dữ liệu được kết nối, cơ quan thuế sẽ phát triển các công cụ phân tích phục vụ nhận diện rủi ro, phân loại và xếp hạng người nộp thuế, dự báo, cảnh báo, xây dựng danh sách trọng điểm, theo dõi kết quả xử lý và cung cấp báo cáo chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Song song với kho dữ liệu tập trung là việc xây dựng hồ sơ tuân thủ tổng hợp. Hồ sơ này phải phản ánh quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nợ thuế, kiểm tra, xử lý vi phạm và những thông tin liên quan.

Đối với người nộp thuế trọng điểm, hồ sơ tuân thủ tổng hợp sẽ được hình thành để phục vụ các chức năng quản lý khác nhau. Kết quả đánh giá tuân thủ phải được cập nhật định kỳ và sử dụng thống nhất trong các quyết định về hoàn thuế, miễn, giảm thuế, quản lý nợ, kiểm tra, cưỡng chế và những biện pháp quản lý khác.

Theo đại diện Cục Thuế, việc tích hợp thông tin này giúp các quyết định quản lý có cơ sở tham chiếu đầy đủ hơn về lịch sử tuân thủ và mức độ rủi ro của người nộp thuế tại thời điểm xử lý.

Đánh giá hiệu quả bằng kết quả tuân thủ Cùng với việc đổi mới phương thức quản lý, cách thức đánh giá kết quả thực hiện chiến lược cũng được định hướng thay đổi. Theo đó, thay vì chủ yếu theo dõi số lượng hoạt động quản lý, việc đánh giá sẽ chuyển sang xem xét hiệu quả thay đổi mức độ tuân thủ và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các chỉ tiêu đánh giá được xây dựng theo nhiều nhóm. Trong đó, nhóm chỉ tiêu nhận diện rủi ro tập trung vào tỷ lệ rủi ro trọng yếu được nhận diện, chất lượng dữ liệu và độ chính xác của cảnh báo. Nhóm chỉ tiêu xử lý rủi ro gồm tỷ lệ cảnh báo được xử lý đúng hạn, tỷ lệ người nộp thuế tự khắc phục và tỷ lệ tái diễn. Đối với kết quả tuân thủ, các chỉ tiêu được xem xét gồm tỷ lệ người nộp thuế cải thiện mức độ tuân thủ, mức giảm vi phạm lặp lại và mức giảm rủi ro sau can thiệp. Với định hướng này, cải cách quản lý thuế giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ hướng đến nâng cao năng lực phát hiện, phòng ngừa và xử lý rủi ro, mà còn chú trọng cải thiện mức độ tuân thủ tự nguyện, nâng cao chất lượng hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực quản lý.