Cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số

Tại Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Tài chính giao, trong giai đoạn đầu, ngành Thuế tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật phục vụ chuyển đổi số trong quản lý thuế; chuẩn hóa, tái thiết kế các quy trình quản lý theo hướng số hóa và tự động hóa.

Song song với đó là hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin; các cơ sở dữ liệu nền tảng được xây dựng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, ngân hàng và thương mại điện tử.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

Ngoài ra, việc mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các nền tảng quản lý thuế điện tử đối với hộ kinh doanh, thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài cũng là những nhiệm vụ trọng tâm. Các nền tảng phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro và kho dữ liệu tập trung sẽ từng bước được triển khai, tạo cơ sở cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên nền tảng pháp lý, dữ liệu và hạ tầng đã được xây dựng, giai đoạn 2028 - 2029, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và học máy trong phân tích rủi ro, kiểm tra, quản lý nợ và quản lý tuân thủ.

Một số quy trình xử lý hồ sơ, hoàn thuế, cưỡng chế nợ thuế và quản lý hóa đơn điện tử sẽ được tự động hóa một phần hoặc toàn bộ. Đồng thời, mở rộng áp dụng quản lý thuế theo thời gian thực đối với một số lĩnh vực, ngành nghề và giao dịch có rủi ro cao.

“Mỗi thủ tục hành chính thuế đều gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Vì vậy, việc cải cách không chỉ dừng ở việc sửa đổi quy trình hay cắt giảm giấy tờ mà phải thực sự tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế”. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Đáng chú ý, các dịch vụ hỗ trợ chủ động đối với người nộp thuế sẽ được triển khai như cảnh báo nghĩa vụ thuế, khai thuế điền sẵn, trợ lý ảo và hỗ trợ tự động. Hệ sinh thái dữ liệu cũng tiếp tục được hoàn thiện, tăng cường kết nối liên thông giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, tổ chức tài chính và nền tảng số.

Năm 2030, đây là giai đoạn hướng tới mục tiêu cơ bản hình thành “Hệ thống quản trị thuế thông minh” vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và quản lý rủi ro tập trung.

Theo định hướng, công tác quản lý thuế sẽ được thực hiện theo hướng thời gian thực đối với phần lớn hoạt động kinh tế số và giao dịch điện tử; hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuế số đồng bộ, tích hợp sâu với hạ tầng kinh tế số quốc gia.

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ chuyển mạnh từ mô hình “cơ quan quản lý thuế” sang mô hình “nền tảng dịch vụ thuế số” lấy người nộp thuế làm trung tâm. Từng bước hiện thực hóa mô hình “thuế vô hình”, trong đó nghĩa vụ thuế được tích hợp tự nhiên trong các giao dịch kinh tế số, giảm tối đa yêu cầu kê khai và xử lý thủ công đối với người nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cấp công nghệ thông tin hay số hóa các thủ tục hành chính, mà còn hướng tới sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ thuế.

“Với nền tảng dữ liệu tập trung, hệ thống quản lý thông minh, quy trình tự động hóa và khả năng kết nối liên thông, ngành Thuế hướng tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, chủ động và dựa trên dữ liệu. Trong đó, người nộp thuế không chỉ là đối tượng thực hiện nghĩa vụ mà còn là trung tâm của hệ sinh thái dịch vụ thuế số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới” - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn thông tin 24/7

Để các hệ thống quản lý và dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, liên tục trên phạm vi toàn quốc, ngành Thuế xác định phát triển hạ tầng kỹ thuật và nền tảng công nghệ số là nhiệm vụ có tính nền tảng.

Theo kế hoạch, 95% hệ thống máy chủ sẽ được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây; 95% ứng dụng cốt lõi của ngành Thuế bảo đảm khả năng vận hành tại Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (DRC) khi xảy ra sự cố; 100% hệ thống công nghệ thông tin được giám sát, vận hành tập trung. Đây là những chỉ tiêu nhằm nâng cao khả năng duy trì hoạt động, bảo đảm tính sẵn sàng và khả năng phục hồi của hệ thống công nghệ thông tin, hạn chế nguy cơ gián đoạn các dịch vụ thuế điện tử.

Đáng chú ý, ngành Thuế đặt mục tiêu 100% thông tin kê khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong thời gian tối đa 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế được hạch toán, xử lý theo thời gian thực. Đồng thời, toàn bộ người nộp thuế được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động thông minh.

Đại diện Cục Thuế cho biết, những chỉ tiêu này hướng tới việc rút ngắn thời gian xử lý thông tin, tăng tính kịp thời trong hạch toán nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện để người nộp thuế chủ động theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, 100% công chức có yêu cầu xử lý công việc ngoài trụ sở cơ quan thuế có thể truy cập và làm việc từ xa an toàn. Ngành Thuế cũng sẽ trang bị thiết bị công nghệ thông tin, phát triển môi trường cộng tác số và các nền tảng hỗ trợ điều hành điện tử trong toàn ngành.

Một yêu cầu đặc biệt quan trọng là bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu. Theo kế hoạch, 100% hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế được bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình bảo vệ 4 lớp; 95% hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn theo quy định.

Các giải pháp bảo vệ dữ liệu nhà nước và dữ liệu người nộp thuế sẽ được triển khai trên cơ sở định danh số, xác thực truy cập, mã hóa dữ liệu, kiểm soát nhật ký truy cập và giám sát tập trung. Việc phát triển, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phải bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế.

Đồng thời, ngành Thuế sẽ tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phòng ngừa và ứng phó sự cố; thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng 24/7 đối với các hệ thống trọng yếu và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định.

Cải cách cần được đo lường bằng sự thụ hưởng của người nộp thuế Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, cải cách không chỉ được đo lường qua số lượng luật, nghị định hay thông tư mới ban hành. Điều quan trọng hơn là thủ tục phải được đơn giản hóa thực sự, giúp doanh nghiệp thụ hưởng, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy trình cải cách hành chính thuế. Theo bà Cúc, năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi đáng chú ý trong hệ thống chính sách và quản lý thuế, từ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ, miễn giảm, hoàn thuế đến những quy định mới tại Luật Quản lý thuế. Những thay đổi này thể hiện rõ tinh thần cải cách, kiến tạo môi trường phát triển của Chính phủ. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, tiến trình chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế đang hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ và nâng cao tính tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, theo bà Cúc, điều cần được quan tâm là hiệu quả thực chất của cải cách, đặc biệt là việc đánh giá chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp phải bỏ ra đã thực sự giảm tương xứng với mục tiêu cải cách đề ra hay chưa. Tuấn Nguyễn