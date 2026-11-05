Cải cách thủ tục PCCC: Không chuyển rủi ro từ cơ quan quản lý sang người dân

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tiếp thu, giải trình cuối phiên thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý về quy định kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) tán thành mục tiêu giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng đề nghị phân biệt rõ giữa cắt giảm thủ tục với việc cắt giảm một khâu kiểm soát an toàn có tính chất phòng ngừa.

“Thiết kế được thẩm định không đồng nghĩa với việc công trình khi hoàn thành thi công đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn, bởi trong quá trình xây dựng, lắp đặt có thể phát sinh tình trạng sử dụng thiết bị không đúng chủng loại, thay đổi vật liệu hoặc hệ thống PCCC không vận hành đồng bộ. Mà khi xảy ra sự cố cháy nổ, người chịu hậu quả trực tiếp chính là người dân”, nữ ĐB nhận định.

ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng không thể thay thế hoàn toàn cơ chế phòng ngừa trước khi công trình đưa vào sử dụng bằng hậu kiểm, xử phạt, bởi người dân không đủ khả năng tự đánh giá chất lượng hệ thống PCCC. ĐB đề nghị chỉnh lý khoản 4, Điều 18 theo hướng phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ; đồng thời duy trì kiểm tra, đánh giá độc lập trước khi đưa vào sử dụng đối với công trình nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người hoặc có yêu cầu đặc biệt về an toàn.

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) nhận định, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu của cơ quan nhà nước không đồng nghĩa với việc loại bỏ nghĩa vụ nghiệm thu đúng thiết kế đã được thẩm định của chủ đầu tư. Để cơ chế hậu kiểm đạt hiệu quả thực chất, ĐB đề nghị cơ quan quản lý phải cập nhật đầy đủ dữ liệu khai báo, phân định rõ trách nhiệm và tập trung nguồn lực kiểm tra vào các công trình tập trung đông người, nhà cao tầng và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, bắt buộc khắc phục và loại trừ ngay các nguy cơ mất an toàn.

Phân tích thực trạng quản lý phương tiện PCCC, ĐB Vũ Văn Tiến (Hải Phòng) bày tỏ xót xa trước những thảm kịch do hỏa hoạn gây ra và dẫn chứng các vụ án lớn vừa bị lực lượng công an phanh phui, như vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả tại Hà Nội hay vụ sản xuất hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả tại Phú Thọ.

“Hàng triệu sản phẩm bình chữa cháy giả đã bán ra thị trường hiện đang nằm ở đâu? Đề nghị luật làm rõ 2 khâu cốt lõi: thu hồi triệt để hàng giả và thiết lập cơ chế hậu kiểm thực chất; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc truy xuất nguồn gốc, kiểm kê, thu hồi, tiêu hủy và thay thế các phương tiện PCCC giả đã đưa vào công trình”, ĐB Vũ Văn Tiến phát biểu.

ĐB Vũ Văn Tiến đề nghị quy định cụ thể nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và chi trả chi phí của nhà sản xuất, nhà phân phối để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tiếp thu, giải trình cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo luật chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền và giải quyết các vướng mắc thực tiễn. Trên tinh thần đó, ý kiến đề nghị mở rộng sửa đổi toàn diện các quy định khác sẽ được tổng hợp để nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng và tổng kết thực tiễn thi hành trước khi đề xuất, do các quy định này tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông kể từ ngày 1-1-2026 được thực hiện theo Nghị quyết 66 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để bảo đảm kiểm soát an toàn, dự thảo luật bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông trong việc tự tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin trước khi đưa vào khai thác, sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra và xử lý vi phạm. “Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH theo hướng tăng mức tiền phạt đối với hành vi không tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu không đúng quy định, không đúng thiết kế đã thẩm định. Đồng thời, bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả (buộc dừng thi công, dừng khai thác sử dụng để khắc phục; buộc thi công, nghiệm thu đúng thiết kế) và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn nghiêm khắc như: yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước, internet, viễn thông; niêm phong công trình, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.